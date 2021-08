https://mundo.sputniknews.com/20210817/expresidente-de-ucrania-el-mayor-error-de-kiev-fue-renunciar-a-la-buena-vecindad-con-rusia-1115141299.html

Expresidente de Ucrania: el mayor error de Kiev fue renunciar a la buena vecindad con Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Renunciar a la política de buena vecindad con Rusia fue el error principal cometido Ucrania en los 30 años de su independencia, declaró el... 17.08.2021, Sputnik Mundo

Ucrania celebrará el 24 de agosto el 30 aniversario de su independencia. Yanukóvich abandonó el país en 2014 tras el golpe de Estado.Según Yanukóvich, el rechazo a Rusia provocó en Ucrania: "Como resultado, Kiev propone a los habitantes de Donbás irse a Rusia si ellos no quieren apoyar la ucranización forzosa, que aplican los dirigentes del Estado, que son rusohablantes, aunque eso parezca muy raro. A los habitantes de Crimea les niegan el derecho a percibir la península como su patria, afirmando que son huéspedes allí", señaló Yanukóvich.El expresidente se preguntó qué hará el país si llega la distensión en las relaciones ruso-estadounidenses, afirmando que eso sucederá inevitablemente. "¿Se pondrá Ucrania a construir un muro en la frontera con Rusia y desde hace poco también con otra vecina suya, Bielorrusia? ¿Seguirá fastidiando a Occidente con las súplicas de admitirla urgentemente en la UE y la OTAN?, algo que Occidente no quiere por causas bien comprensibles", dijo.Yanukóvich reconoció que durante su etapa en el poder también se cometieron errores, a veces bastante serios, y al mismo tiempo constató que "Ucrania vivía en paz, era el país con el más extenso territorio en Europa. Sus ciudadanos no salían al exterior en busca de una vida mejor y su población no se reducía a un ritmo catastrófico. Los ucranianos hablaban en sus lenguas maternas, sin el temor de ser acusados de estar violando una legislación que restringe sus derechos constitucionales, tampoco vivían en la miseria a causa de las exorbitantes tarifas de los servicios comunales".Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96%– avaló esa opción.

