Zelenski asegura que Donbás nunca será territorio ruso y Moscú responde

KIEV (Sputnik) — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que Donbás nunca será territorio ruso, e instó a los que quieren la incorporación a... 05.08.2021, Sputnik Mundo

"Si uno vive hoy en el territorio provisionalmente ocupado de Donbás y se cree eso de 'nuestra causa es justa, tenemos que ser Rusia porque somos rusos', comete un gran error al seguir viviendo en Donbás. Eso nunca será territorio ruso", dijo Zelenski en una entrevista con la televisión Kanaldom, parte de la cual se publicó en Telegram.El líder ucraniano se dirigió a los habitantes de Donbás y sugirió a los que quieren que ese territorio se integre a Rusia, que se marchen a vivir al país vecino.En cambio, "si sientes que Donbás es Ucrania y es ucraniano, si respetas esta bandera [ucraniana], si te sientes ucraniano, quédate ahí y aguanta. Ese territorio será liberado sí o sí", aseveró.El mandatario ucraniano también advirtió que "sin Ucrania no habrá civilización" ni crecimiento en Donbás.Respuesta de RusiaPor su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró que Zelenski está sembrando la discordia en vez de unir al país y a su pueblo."En vez de unir a Ucrania y a su pueblo multiétnico, Zelenski siembra la discordia rematando al país", escribió Zajárova en su canal de Telegram."Repitiendo las tesis sobre la lucha contra la presunta ocupación, la actuación de Zelenski conduce a la entrega de la soberanía de Ucrania y lo confirman los planes de Kiev de ingresar en la Unión Europea y en la OTAN", señaló Zajárova.A su juicio, Kiev cruzó todas las "líneas rojas" que separan la política nacional del nacionalismo.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás (este), donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.Rusia ha reiterado en más de una ocasión que no es parte del conflicto ucraniano y que está interesada en que el país vecino supere la crisis política y económica que atraviesa.

