Dos de los cuatro argentinos atrapados en Afganistán consiguen salir del país

BUENOS AIRES (Sputnik) — Dos de los cuatro ciudadanos argentinos que se encontraban en Kabul, la capital de Afganistán, pudieron abandonar el país en las... 17.08.2021, Sputnik Mundo

"Salieron dos de los cuatro argentinos en Kabul", adelantaron a Sputnik desde el Ministerio argentino de Relaciones Exteriores.Uno de ellos, un funcionario de Naciones Unidas llamado Gilberto Velázquez Franco, partió en un avión de la ONU que fue a buscar a sus funcionarios. La Cancillería presume que pudo salir de Afganistán, si bien todavía no logró comunicarse con él.Andrés Arévalo, piloto de una ONG que se encontraba en el país con su esposa brasileña y dos hijos de esta última nacionalidad, pudo llegar a Uzbekistán.Otros dos conciudadanos que trabajan en una Organización no gubernamental (ONG), Melisa Rolls y Rodolfo Yamila, tenían un pasaje comercial para este martes 17 rumbo a Estambul, Turquía, pero el vuelo fue cancelado.Por estas horas, los dos argentinos intentan averiguar si la ONG para la que trabajan consigue ubicarlos en algún otro avión que salga de Afganistán.El ministerio argentino de Relaciones Exteriores, en tanto, les facilitó un visado para llegar hasta Pakistán por tierra o por aire.Los cuatro ciudadanos argentinos "están en contacto con nuestra embajada en Pakistán que es la que administra nuestros asuntos en Afganistán"; señalaron desde la Cancillería que dirige el ministro Felipe Solá.En apenas una semana, entre el 6 al 14 de agosto, los talibanes (el movimiento prohibido en Rusia como terrorista) se hicieron con el control de todas las capitales provinciales y el día 15 entró en Kabul, tomando el poder en la ciudad y, como aseguró más tarde, todo el país.Con la conquista de Kabul, los talibanes proclamaron el fin de la ofensiva contra las tropas gubernamentales que se había intensificado desde que las fuerzas de EEUU y la OTAN —presentes en Afganistán desde 2001— iniciaran su retirada.El presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonó el país "para prevenir una masacre", según declaró.Los talibanes dejaron claro que no habrá un gobierno de transición en Afganistán, sino "un traspaso completo" del poder.

