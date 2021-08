https://mundo.sputniknews.com/20210815/puede-ser-peor-el-remedio-que-la-enfermedad-esto-es-lo-que-no-debes-hacer-si-te-pica-una-medusa-1115050578.html

Puede ser peor el remedio que la enfermedad: esto es lo que no debes hacer si te pica una medusa

Si te ha picado una medusa y acudes al vinagre para aliviar el dolor, ten cuidado. Expertos españoles advierten del riesgo de utilizar este producto tras la... 15.08.2021, Sputnik Mundo

Un antiguo remedio popular aseguraba que si echas vinagre a la picadura de una medusa puedes evitar que los nematocistos (diminutos aguijones que llevan veneno) se aviven en el cuerpo. Lo cierto es que esa creencia se ha extendido durante décadas en los primeros protocolos de primeros auxilios como uno de los mejores remedios. Sin embargo, un estudio liderado por el Instituto de Ciencias del Mar (ICM) de Barcelona ha advertido de que no todas las picaduras de medusa deben tratarse por igual, pues podría ser perjudicial si no se aplica en el caso de la especie correcta.En concreto, se debe evitar su aplicación en las picaduras provocadas por la medusa Pelagia noctiluca, que es la especie que más incidencias causa en las playas del Mediterráneo. Esto se debe a que su aplicación produce la activación directa e inmediata de las células urticantes de P. noctiluca, lo que hace que su uso sea contraproducente en los protocolos de primeros auxilios para esta especie.El estudio, que ha sido publicado recientemente en la revista especializada Toxins, afirma que no ocurre lo mismo en las picaduras de todo tipo de medusas. En la especie Carybdea marsupialis, una de las medusas más venenosas del Mediterráneo, el vinagre sí produce un efecto inhibitorio en la descarga de las células urticantes, por lo que se puede usar de forma segura para lavar el área afectada por una picadura de esta especie.¿Cómo diferenciar una de otra? Pelagia noctiluca, cuyo nombre hace referencia a que toda su vida transcurre en el piélago (masa de agua) y a su fosforescencia en la oscuridad, tiene forma de seta, es transparente, rosada y con manchas amarillas. Su sombrilla puede medir hasta 10 centímetros y los tentáculos hasta un metro. Tal y como aclara el Club de Inmersión Biología de la Universidad de Barcelona en su web, su picadura provoca dolor intenso e inflamación de la piel y suele ir acompañada de peces juveniles de la familia Carangidae.Por otro lado, la especie Carybdea marsupialis, que sí funciona con el vinagre, posee células urticantes (los nematocistos o cnidoblastos) cuyo veneno causa una profunda irritación en las personas. Sus presas principales son diversos crustáceos del zooplancton, gusanos poliquetos y larvas de peces. Son mucho más pequeñas que las anteriores: pueden medir hasta los cuatro centímetros.

