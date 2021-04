https://mundo.sputniknews.com/20210414/que-son-las-lagrimas-del-mar-asi-son-las-medusas-que-invaden-las-playas-de-alicante--video-1111153049.html

¿Qué son las lágrimas del mar? Así son las medusas que invaden las playas de Alicante | Vídeo

Las medusas están invadiendo las playas de la Costa Blanca, y en concreto la de Orihuela en Alicante. Se trata de las medusas velero también conocidas como

Las medusas están invadiendo las playas de la Costa Blanca, y en concreto la de Orihuela en Alicante. Se trata de las medusas velero también conocidas como lágrimas del mar, cuyo tamaño normalmente no superan los 5-7 centímetros. Son de color azul, tienen forma de concha y son inofensivas.A pesar de ello, algunos viandantes temen acercarse a la playa y aseguran haber visto medusas de hasta 60 centímetros. De ser así, podría ser que hubiera llegado otra especie a la costa. "Si tienen forma de flotador, podría tratarse de la carabela portuguesa (Physalia physalis)", dice Soler. Sus efectos son mucho más peligrosos que los de las Velellas, pudiendo llegar a provocar intenso dolor, problemas respiratorios e incluso una parada cardiaca.La llegada de estos animales marinos es muy propia en primavera, aunque no llegan a salir del mar. Sin embargo, el temporal que golpea estos días al Levante ha provocado que lleguen hasta la orilla. Este fenómeno suele ocurrir a principios de abril cuando se da la combinación de dos elementos principales: un aumento del plancton en el medio marino y unos vientos dominantes del Levante que las acerquen a la Tierra. "No siempre coinciden esas dos condiciones, pero cuando eso ocurre, suelen aparecer en los arenales", explica Soler.El servicio de limpieza de la ciudad (UTE Alicante) y el Ayuntamiento de Alicante, a través de su programa de concienciación "Tú haces Alicante" ha anunciado que está trabajando en las calas para proceder a su limpieza y "recuperar la imagen habitual". No obstante, el experto recuerda que, aunque las medusas estén en el interior del mar, el baño es seguro y que los ciudadanos pueden hacer su día a día en la playa con total tranquilidad.

