Gobierno de Colombia dice que respeta decisión de exFARC de escindirse de partido Comunes

BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia expresó que respeta la autonomía del partido político de izquierda Comunes (antes FARC), luego de que se conoció que... 11.08.2021, Sputnik Mundo

Sin embargo, hizo un llamado para que se respeten los 16 escaños que fueron aprobados en la Cámara de Representantes (diputados) para que sean ocupados por las víctimas del conflicto armado entre 2022 y 2030, los cuales, subrayó, no deben ser copados por excombatientes de las FARC."De cara a la creación de las 16 curules en la Cámara de Representantes, hemos solicitado a las autoridades electorales velar para que estas curules sean garantizadas únicamente para las víctimas. Es decir, que los excombatientes de las FARC, cualquiera que sea el partido político, no podrán acceder a las curules de las víctimas en el Congreso", indicó Archila.Aunque no lo dijo de manera expresa, con su declaración el funcionario sugirió que la escisión del partido Comunes por parte de algunos de sus integrantes podría tener como finalidad hacerse con tales escaños en el Congreso.El 10 de agosto, la senadora Victoria Sandino, de Comunes, anunció que pidió la escisión de esa colectividad junto con otros nueve de sus miembros."Hemos radicado la solicitud de escisión del partido fruto del Acuerdo de Paz por el compromiso con la reincorporación política de los y las exguerrilleros/as", escribió Sandino en un tuit.La solicitud de escisión obedece a divisiones internas, indicó Sandino, quien agregó que el pedido será sometido a consideración de una Asamblea General Extraordinaria este año."Las instancias partidarias no ofrecen garantías y son controladas por una sola tendencia política de las y los reincorporados y militantes", afirmó la legisladora en una carta dirigida al Consejo Nacional de Comunes.El Acuerdo Final de Paz, firmado entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC en noviembre de 2016, otorgó a los excombatientes de ese grupo diez escaños en el Congreso (repartidas por igual entre Senado y Cámara) por dos períodos legislativos consecutivos.

