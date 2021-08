https://mundo.sputniknews.com/20210810/senador-colombiano-tenemos-un-mecanismo-representativo-enfermo-1114951584.html

Senador colombiano: "Tenemos un mecanismo representativo enfermo"

Lo que vive Colombia no es un paro, sino es un estallido social ante la falta de oportunidades para la participación política, asegura el senador del país... 10.08.2021, Sputnik Mundo

Entrevistado para 'Octavo Mandamiento' por el periodista Víctor Corredor, el político constató que la juventud es el "principal protagonista" de este estallido, "solicitando a gritos en las calles y en las barricadas espacios reales de participación política".Según Zúñiga, la situación obedece, en parte, a las falencias de la Constitución colombiana promulgada hace 30 años, puesto que "no dejó claro los elementos de la participación política de la ciudadanía", manifestó."Frente a esa falencia, y frente a los niveles de corrupción y frente a la distorsión de la democracia representativa que padecemos en el país, hoy lo que hay en este estallido social es una búsqueda de espacios reales de participación", subrayó.Zúñiga, conocido como 'Benkos Biohó', habló también sobre "una división interna" que "ocurre hoy al interior del partido" Comunes, antes FARC. En este contexto, acusó a su secretariado de querer "homogenizar el pensamiento" de su militancia, sin que se haya logrado "superar el verticalismo de la acción militar"."No podemos dar una lucha por la democracia con un partido que es antidemocrático", indicó el senador, al anunciar el lanzamiento el próximo 10 de agosto del movimiento político denominado 'Avanzar'."Apostamos por la esperanza y los sueños de las grandes mayorías en este país que es una paz con justicia social, una paz que transforme la realidad objetiva en que hoy viven nuestras comunidades, una paz que no sea para disputarse simplemente la burocracia, que no sea para el disfrute de unos cuantos, sino una paz que reamente genere nuevas dinámicas políticas en el país", subrayó.

