Un diputado venezolano opina que el Grupo de Lima ya está en el "basurero de la historia"

México, Bolivia y Argentina fueron los primeros países en retirarse de ese bloque, y recientemente lo hizo Perú, cuyo Gobierno aseguró que "no apoyará las políticas de sanciones y bloqueos contra Cuba o Venezuela".Daza, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSUV, indicó que la decisión del Gobierno de Pedro Castillo forma parte de los cambios que se vienen dando en América Latina."La decisión está relacionada con los cambios que en Perú y América Latina se están presentando, los gobiernos de distintas naturalezas están retirándose del Grupo de Lima porque nunca debió existir, la tradición diplomática de América Latina fue crear espacios, foros diplomáticos para contribuir a la paz, al diálogo y la convergencia", señaló.El parlamentario recordó que el bloque fue organizado por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados con el objetivo del "derrocamiento violento del presidente de Venezuela".El Grupo de Lima se creó en agosto de 2017, en la capital peruana, con el objetivo de que los países contrarios al Gobierno de Venezuela tomarán decisiones para las que no habían logrado consenso en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).Desde entonces, el bloque se ha reunido para promover sanciones y emitir declaraciones contra el Gobierno venezolano.TIAREl diputado manifestó que el Grupo de Lima, apoyado por la oposición liderada por Juan Guaidó, buscó en su momento la reincorporación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), del cual Venezuela no forma parte desde el 2012.Daza indicó que ese bloque también es el resultado de la injerencia de los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Paraguay, Mario Abdo Benitez y de Chile, Sebastián Piñera, junto al secretario de la OEA, Luis Almagro."No existe en América Latina una Constitución que diga que el país va a hacer injerencia, intervenir y no va a respetar los derechos humanos, esos gobiernos faltaron no solo a las leyes internacionales, sino a sus propias constituciones. Faltaron a la tradición diplomática de sus países", acotó.Tras la asunción de Castillo el mes pasado, Venezuela y Perú acordaron retomar sus relaciones diplomáticas, que se vieron afectadas en 2019 cuando Lima decidió reconocer al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente interino del país caribeño.

