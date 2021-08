https://mundo.sputniknews.com/20210804/canciller-de-peru-el-grupo-de-lima-ya-no-cuenta-con-lima-1114782834.html

Canciller de Perú: "El Grupo de Lima ya no cuenta con Lima"

Canciller de Perú: "El Grupo de Lima ya no cuenta con Lima"

El canciller de Perú, Héctor Béjar, dejó claro que su país no apoyará las políticas de sanciones y bloqueos contra Cuba o Venezuela. Y mientras EEUU inició los... 04.08.2021, Sputnik Mundo

Perú no apoya ni las sanciones ni las intervenciones en Venezuela y Cuba"Nuestra política es contra las sanciones unilaterales y contra bloqueos. Venezuela es un país que está bloqueado. Contribuiremos junto con países de Europa y Latinoamérica al entendimiento de las tendencias políticas en Venezuela sin intervenir en su política interna", resaltó Béjar.Las declaraciones del nuevo canciller peruano van en el sentido opuesto al solicitado por el Gobierno estadounidense, y que dos días antes de la investidura de Pedro Castillo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, le remarcó al presidente peruano que esperaba contar con él para abordar "la crisis de Venezuela" y las situaciones de deterioro en Cuba y Nicaragua"."El mensaje que se está dando es que el Grupo de Lima ya no cuenta con Lima. Héctor Béjar ha tenido una postura muy firme justamente de cuestionamiento a la composición del Grupo de Lima, y el hecho de que el presidente Castillo lo haya nombrado como canciller envía un claro mensaje en ese sentido, sobre este tema de rechazar cualquier tipo de intervencionismo en los asuntos internos de los países, sean de la región o no", explica el analista político Erwin de la Rosa.Y es que el nombramiento de Héctor Béjar como canciller de Perú y de Guido Bellido como primer ministro ha provocado innumerables críticas entre las élites peruanas, especialmente desde los principales medios de comunicación quienes criticaron al nuevo gabinete con titulares como "Inaceptable y vergonzoso" o "comenzó el desgobierno"."Efectivamente, apenas se nombró al gabinete han surgido diferentes voces de rechazo, principalmente de los grandes medios de comunicación que, parece, se han visto un poco movidos por el discurso de investidura del presidente de la República del 28 de julio cuando señaló que iba a llevar a cabo una restructuración en la inversión del Estado en la publicidad que se destina a los grandes medios. El presidente se comprometió a descentralizar esa inversión y llevar la publicidad del Estado a las diversas regiones del país donde también existen medios regionales. Cabe recordar que en los últimos dos años el Estado peruano ha invertido más de 150.000.000 de soles, alrededor de 50.000.000 de dólares en esta publicidad estatal que se reparte entre pocos medios limeños, y esto ha causado un rechazo de estas empresas mediáticas que, inmediatamente, empezaron a presionar al presidente de la República. A ello también se ha sumado el fujimorismo y sus aliados que, incluso han ido un poco más allá, y de forma inédita en la historia del Perú, a tres días de que el presidente asumiera el Gobierno, están hablando ya de una vacancia presidencial. Nos encontramos en ese escenario. Sin embargo, cabe resaltar que las organizaciones sociales, gremiales y regionales están respaldando al nuevo gabinete, que por cierto, está compuesto en su 70% por personas que vienen de distintas regiones, que no son de Lima, algo también inédito porque en los últimos 20 años porque los gabinetes siempre estaban compuestos mayoritariamente por funcionarios limeños", señala de la Rosa.EEUU inició los mayores ejercicios navales desde la Guerra FríaEEUU, que pretende jugar el papel hegemónico en todas las esferas de la vida, también quiere mostrar su supremacía en el océano mundial. Este 3 de agosto arrancaron los ejercicios navales más grandes de EEUU desde los tiempos de la Guerra Fría, cuando en 1981 la OTAN llevó a cabo el Ocean Venture.Las maniobras de las fuerzas navales y anfibias de Estados Unidos de mayor escala desde hace cuatro décadas se prolongarán hasta el 16 de agosto y abarcarán 17 husos horarios. Según la Armada estadounidense, el Large Scale Exercise 2021 [LSE, por sus siglas en inglés] tiene como objetivo "proporcionar el entrenamiento de alto nivel en el mar y en tierra contra una fuerza adversaria desafiante"."El LSE pondrá a prueba a nuestros comandantes en todo el espectro de la guerra naval, desde lo táctico hasta lo estratégico, integrando al Cuerpo de Marines para demostrar la capacidad de la flota mundial de llevar a cabo operaciones coordinadas desde el mar abierto hasta el litoral", señaló el vicealmirante Gene Black, comandante de la Sexta Flota de EEUU.Con las maniobras navales se busca mostrar a los adversarios de EEUU que sus fuerzas siguen preparadas "debido a sus compromisos operativos globales y no a pesar de ellos", indicó la Armada.Louis Armstrong: 120 años de su nacimientoEs imposible confundir su voz, un poco ronca, con nadie. Al igual que su manera de tocar la trompeta. Louis Armstrong, la leyenda del jazz cumpliría 120 años este 4 de agosto, un aniversario que celebran los amantes de este género musical en todo el mundo.Nacido el 4 de agosto de 1901 en el seno de una familia muy pobre y en uno de los barrios marginales de Nueva Orleans, Louis Armstrong logró hacer realidad el "sueño americano" al conseguir las cimas de la fama mundial como "a self made man".Ya en los tempranos años de su vida tuvo que aguantar todos los desafíos que suponía el destino de un niño negro cuyo padre abandonó la familia y luego su mamá se vio obligada a dejar a Louis y a su hermana menor bajo el cuidado de su abuela, Josephine Armstrong [que había nacido esclava y fue liberada después de la Guerra Civil] y, a veces, de su tío Isaac.Con motivo de este aniversario, el conocido saxofonista ruso Ígor Butmán, para quien Armstrong "es un hombre del Universo y un genio de la música", pronunció unas palabras: "Ha sido un gran intérprete, un hombre universal, un músico destacado, un trompetista autodidacta. Ha sido un hombre muy progresivo, sobre todo en los duros años de la segregación en EEUU. Armstrong ha pasado por todo eso y no dejó de ser una persona bondadosa, al igual que su música, llena de bondad y optimismo. Ha creado su estilo, ha creado la música, todo aquello por lo que amamos el jazz".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

Francisco Sierra Corrales Así es como se le responde al Imperialismo y a la derecha, no empiecen como Chávez en Venezuela a recular y a dar concesiones, complaciendo "locuras" y "peticiones inadmisibles" (Peor lo ha ha hecho Maduro), porque o te dan un golpe y te tumban o te llevan a ser un país miserable, fallido, al imperio y a la derecha hay que plantárseles de frente sin titubeos y con decisión; pero eso si hay que saber lo que vas a hacer y debes hacer lo que viniste a hacer y dejar que los perros ladren...Una constituyente en donde definas un estado social de derecho en contraposición a un estado neoliberal salud y educación con sentido social, es decir para todos, desarrollo endógeno en lo económico, soberanía alimentaria e industrial y relaciones con chinos y rusos y con transferencia de tecnología, ellos lo admiten los Nor-Atlantico no y en lo militar y policial desmantelamiento de lo existente... 1

Francisco Sierra Corrales y en lo militar y policial desmantelamiento paulatino de lo existente y creaciones nuevos ejércitos, milicias y fuerzas especiales y policías para combatir delitos de cuello blanco; dejarse de bravuconadas y demagogias con ellos, los violentos y los camorreros son ellos, hay que actuar a la contra-ofensiva; ¡que chillen! 1

