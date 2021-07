https://mundo.sputniknews.com/20210730/diputado-venezolano-califica-de-freno-al-grupo-de-lima-la-presencia-de-castillo-en-peru-1114650544.html

Un diputado venezolano califica de freno al Grupo de Lima la presencia de Castillo en Perú

Un diputado venezolano califica de freno al Grupo de Lima la presencia de Castillo en Perú

CARACAS (Sputnik) — La presencia de Pedro Castillo en el Gobierno peruano se convierte en un nuevo obstáculo para el denominado Grupo de Lima, dijo a Sputnik... 30.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-30T17:35+0000

2021-07-30T17:35+0000

2021-07-30T17:46+0000

américa latina

venezuela

perú

pedro castillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1114610797_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d9dd8f47337bd4ed63abe9f08096bf40.jpg

"Yo creo que está decisión soberana del pueblo peruano de elegir a Pedro Castillo como su próximo presidente le mete un frenazo a la pretensión neoliberal en el Perú, y al llamado cartel de Lima, pareciera que esta victoria de Pedro Castillo frena el avance neoliberal", dijo Chávez.El Grupo de Lima es un bloque que se creó en agosto de 2017, en la capital peruana, con el objetivo de que los países contrarios al Gobierno de Venezuela tomarán decisiones para las que no habían logrado consenso en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).Desde ese momento, el bloque se ha reunido para promover sanciones y emitir declaraciones contra el Gobierno de Venezuela.En los últimos meses, de los 16 integrantes se han retirado Bolivia, México y Argentina.Sin embargo, Chávez apuntó que el bloque tiene las horas contadas y que Castillo podría convertirse en un impulso para la integración regional.Los procesos que se están dando en América Latina, sostuvo el parlamentario, deberían invitar al Gobierno de Estados Unidos a revisar su política hacia América Latina."Pareciera entonces EEUU está llamado a revisar su política externa a profundidad, puesto que aún cuando se ha mantenido invariable, en los últimos años no han obtenido los resultados que ellos anhelaban en función de colocar a gobiernos de la región subordinados a sus intereses, porque lo que está ocurriendo como consecuencia de la pandemia del COVID-19, es que los pueblos se están levantando contra esa pretensión económica y están golpeando sus intereses", añadió.Hasta el momento, el nuevo presidente de Perú no ha hecho pública su opinión respecto al Grupo de Lima.No obstante, la presencia del canciller Jorge Arreaza en Lima el día de su juramentación ya se traduce en un vuelco de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que quedaron suspendidas en 2019, cuando la Casa de Pizarro decidió reconocer al exdiputado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

https://mundo.sputniknews.com/20210729/asumio-el-primer-presidente-campesino-del-peru-expectativas-y-desafios-1114587863.html

venezuela

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, perú, pedro castillo