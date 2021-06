https://mundo.sputniknews.com/20210625/el-grupo-de-lima-sin-lima-el-devenir-de-la-alianza-contra-venezuela-1113566991.html

El Grupo de Lima, ¿sin Lima? El devenir de la alianza contra Venezuela

El Grupo de Lima, ¿sin Lima? El devenir de la alianza contra Venezuela

Argentina se retiró, México no interviene, y Perú posiblemente abandone el Grupo de Lima, la alianza de países conformada en 2017 para sacar del Gobierno de... 25.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-25T22:13+0000

2021-06-25T22:13+0000

2021-06-25T22:33+0000

américa latina

pedro castillo

perú

grupo de lima

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1112623677_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_9115317308c33875f6d9b433b88afe0e.jpg

"El Grupo de Lima pero sin Lima... esto va a ser complejo", dijo a Sputnik la politóloga Javiera Arce. "Es una cosa bien impresionante, las opciones de centro están totalmente derrumbadas [en Perú], y la derecha fujimorista también termina aliviada", opinó. "Ahora, ¿cuál es el problema? (...) Es importante mirar esto con una perspectiva de cuán sólida, o por dónde parte la iniciativa de integración", señaló.El nacimiento del Grupo de Lima se produjo en un momento donde la mayoría de los Gobiernos de la región eran de derecha. Tal como indica su nombre, se originó en Lima, bajo el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en 2017. Fue apoyado por gobernantes con una ideología similar, lo que influyó en el perfil de las propuestas para tratar la situación de Venezuela (cerco y sanciones) y se acentuó la polarización entre las posturas pro-Maduro y las posturas proderecha o pro-Washington.Sin embargo, desde ese entonces hasta ahora, varios Gobiernos que dieron empuje al Grupo de Lima han virado a la izquierda, entre ellos el del propio Perú. "Es de mi agrado informarles que el Grupo de Lima acaba de perder a Lima", se lee en un meme difundido por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), acérrimo detractor del Grupo de Lima. En la imagen se ve al expresidente de Perú, Martín Vizcarra (2018-2020), con líderes de derecha de la región. "¡Qué problema! Y ahora, ¿cómo se van a llamar?", preguntó Correa.El partido del presidente electo Pedro Castillo había anunciado que si llegaba al Gobierno, Perú dejaría de formar parte del Grupo de Lima. Si Castillo cumple con la promesa de Perú Libre, posiblemente el Grupo se transforme o desaparezca. El diputado venezolano Julio Chávez dijo a Sputnik que su esperanza es que su llegada al poder pueda transformarse en un ciclo de cierre del Grupo de Lima y en el reimpulso de la multipolaridad.Luego de que en diciembre de 2018 Andrés Manuel López Obrador asumiera como presidente en México, al año siguiente lo hiciera Alberto Fernández en Argentina, y a finales de 2020 Luis Arce en Bolivia, las diferencias ideológicas entre los gobernantes alineados a Washington y la OEA no pudieron ser contenidas. En consecuencia, estos presidentes decidieron permanecer en el Grupo de Lima, pero dejaron de apoyar las resoluciones del bloque por entender que no colaboraban con la solución de la crisis. Pero el pasado 24 de marzo, la Cancillería argentina notificó su retiro definitivo del Grupo de Lima."Creo que el tema de que Venezuela (...) sale de pauta, no es el esquema que hoy se plantean las mayores partes de los Gobiernos de la región", dijo Sader. En su nacimiento, la propuesta de Perú fue apoyada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay. Se unieron posteriormente Guyana, Santa Lucía y, bajo el Gobierno de facto de Jeanine Añez, Bolivia. También fue apoyado por los partidos de oposición venezolanos.Internacionalmente, la creación del Grupo de Lima fue avalada por Estados Unidos, presidido por Trump (2017-2021), la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA).Para Arce, el Grupo de Lima" tenía un interés de intercambio comercial más que de otra cosa". "Está bien ligados a lo que es el retail", dijo y ejemplificó la idea con el caso de Chile: Pero ahora los escenarios políticos "están muy volubles, y cada vez los partidos políticos tienen menos llegada, intensidad, dentro de la población".

https://mundo.sputniknews.com/20210616/diputado-venezolano-victoria-de-castillo-en-peru-podria-ser-el-fin-de-grupo-de-lima-1113285849.html

https://mundo.sputniknews.com/20210527/argentina-se-retira-de-demanda-presentada-por-grupo-de-lima-ante-la-cpi-contra-venezuela-1112625012.html

https://mundo.sputniknews.com/20210403/el-grupo-de-lima-atenta-contra-los-derechos-humanos-del-pueblo-venezolano-1110765409.html

perú

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pedro castillo, perú, grupo de lima, venezuela