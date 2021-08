https://mundo.sputniknews.com/20210810/la-ingeniosa-solucion-para-salir-de-fiesta-y-no-perder-el-certificado-covid-la-tiene-un-gallego-1114947897.html

La ingeniosa solución para salir de fiesta y no perder el certificado COVID la tiene un gallego

10.08.2021

Para poder acceder al interior de algún local nocturno o establecimiento hostelero en algunos lugares de España, es necesario presentar el certificado COVID o una prueba diagnóstica que acredite que no se está contagiado por el virus. En algunos lugares de Galicia y Cantabria (los que tienen la incidencia más alta), por ejemplo, es obligatorio. Mientras que en otros lugares como Canarias, la Justicia ha tumbado la medida.Fue precisamente en una de las dos mencionadas comunidades autónomas que abogan por la medida donde se le ocurrió a un vecino la genial idea de poder acceder al interior de los locales a través de un certificado de vacunación impreso, pero esta vez no en papel, sino estampado en una camiseta.Juan Carlos Rodríguez es quien se encuentra detrás de la idea. El dueño del negocio, conocido como Otis, asegura en conversación telefónica con Sputnik que no ha dejado de recibir llamadas sobre las camisetas. La repercusión fue enorme: tan solo en su cuenta de Facebook ha alcanzado los 100.000 impactos, un número que incluso podría ser mayor porque luego "otras personas lo comparten sus cuentas personales con otra publicación", asegura Otis. Su camiseta ya es famosa en países como Chile o México.La camiseta tiene un precio de 12 euros y las hace en todas las tallas. Aunque la idea surgió "en plan broma, como otras muchas cosas que voy sacando", el dueño del negocio ha notado que a raíz de que se hiciera viral su iniciativa, ha aumentado el movimiento de clientes en su comercio. "Desde que se hizo pública la noticia hemos hecho bastantes camisetas, más de un centenar" asegura Otis. Además, el código QR lo probó en un local de un amigo y el lector lo lee perfectamente. Una idea que aunque fue creada de forma cómica podría contribuir a no perder el documento en papel al entrar a los locales que lo exijan y facilitar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

