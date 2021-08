https://mundo.sputniknews.com/20210809/puede-reescribir-la-historia-un-sevillano-sale-a-pasear-y-se-topa-con-un-hallazgo-ibero-turdetano-1114889098.html

"Puede reescribir la historia": un sevillano sale a pasear y se topa con un hallazgo ibero-turdetano

Un vecino de la localidad sevillana de El Rubio salió a pasear con su perro por el campo cuando de pronto se topó con una peculiar piedra con forma de rostro... 09.08.2021, Sputnik Mundo

Lo primero que hizo el vecino de El Rubio fue desplazarse hasta el Ayuntamiento y "poner la piedra con forma de cabeza sobre la mesa del alcalde", narran a Sputnik fuentes del consistorio. Posteriormente llamaron al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y fue este organismo el que se la llevó y custodió mientras se realizaban las diligencias. Sucedió el 29 de abril, pero no se ha hecho público hasta hoy siguiendo las órdenes de la Benemérita. Desde ese momento y hasta que no se aclarara el asunto, les pidieron guardar en secreto el hallazgo para evitar temas de expolio.El tamaño de la piedra es similar al de una cabeza humana y sus rasgos son perfectamente identificables. El alcalde de la localidad, Rafael de la Fe, ha mostrado su entusiasmo ante el hallazgo fortuito, ya que este descubrimiento "puede reescribir la historia del municipio", dijo. Aunque el hallazgo no ha podido ser aún datado ni verificado, todo apunta a que se trata de una escultura ibera-turdetana. La cabeza ahora se encuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla, donde se "están realizando los estudios pertinentes" para proceder a su catalogación.Según los expertos que han estudiado el yacimiento, la cultura ibero-turdetana estuvo asentada en la Península Ibérica entre el siglo VI a. C. y el siglo I a.C. y, de hecho, existen un gran número de hallazgos iberos en la zona, como la figura de la Leona Ibera encontrada en una finca de La Rambla, ubicada de la campiña sur cordobesa, a pocos kilómetros del término municipal de El Rubio.El Ayuntamiento quiere ahora reclamar la titularidad de este hallazgo. Por ello, ante la posibilidad de que la pieza pudiera tener valor arqueológico, el Ayuntamiento de El Rubio ha solicitado la autorización para su conservación y custodia a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. De confirmarse las hipótesis, se trataría de un importante descubrimiento para el municipio y toda la sierra sur sevillana. "Estamos satisfechos", detalla el alcalde, "creemos que puede ser un atractivo turístico para todos los aficionados de la historia poseer estos restos arqueológicos en el municipio de El Rubio".

