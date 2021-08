https://mundo.sputniknews.com/20210804/los-misterios-que-envuelven-a-la-dama-de-elche--1114775751.html

Los misterios que envuelven a la Dama de Elche

Los misterios que envuelven a la Dama de Elche

El hallazgo de la Dama de Elche cumple 124 años. Su historia se fundamenta sobre un relato con dudas. Las mismas que afectan a la posible residencia final de... 04.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-04T14:39+0000

2021-08-04T14:39+0000

2021-08-04T14:39+0000

españa

arte y cultura

esculturas

alicante

arqueología

museo

arte

elche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1114775679_0:227:2837:1822_1920x0_80_0_0_2ccbe34194ecdf80b5c23be11012b46f.jpg

Misteriosa y con gesto serio se alza en su vitrina. Los pétreos ojos de la Dama de Elche se clavan en los de los miles de turistas que acuden al Museo Arqueológico Nacional, situado en Madrid. Los visitantes de la institución acuden con la intención de recorrer su colección de siglos de historia, pero la mayoría tiene fijada en la mente a aquella mujer de roca y mirada grave. Para muchos, ella es la protagonista, tanto del museo como de la arqueología española.El busto se data entre los siglos V y IV a.C., perteneciente al periodo íbero. La escultura está hecha de piedra caliza y originalmente estuvo policromada y con los ojos rellenos de pasta vítrea. En su espalda presenta una oquedad que sugiere el posible uso como urna cineraria. Su rica apariencia señala a una mujer de la aristocracia ibérica o incluso a una deidad, aunque los investigadores no han logrado revelar su identidad. Este es uno de los grandes interrogantes alrededor de la pieza.Su descubrimiento también está cubierto de nebulosa. Lo único claro es la fecha: el 4 de agosto de 1897. Hace 124 años, la Dama de Elche emergió de la tierra en La Alcudia, una finca pedregosa a finales del siglo XIX. Su dueño, el doctor Manuel Campello Antón, mandó allanarla y limpiarla para el cultivo de alfalfa y granados. Las tareas en el terreno, antigua ubicación de una población íbera y posteriormente de la romana Colonia Iulia Illici Augusta, sacaron a la luz el busto. Según los relatos, surgió con los últimos rayos de sol del día.El médico expuso la escultura en el balcón de su casa hasta la aparición de Pierre Paris. El hispanista francés se la compró por 4.000 francos y unos días después la Dama de Elche se embarcó en dirección al Museo Louvre de París. El estudioso volvió a La Alcudia para colocar un monolito conmemorativo para señalar el lugar donde fue desenterrada la enigmática figura. Por su parte, la estatua no pisaría suelo español hasta 1941, cuando el dictador Francisco Franco acordó con el jefe del Estado francés, Philippe Pétain, su regreso. El Museo del Prado se convertiría en su hogar hasta 1971, año en el que se incorporó al catálogo del Museo Arqueológico Nacional.La llegada de la icónica pieza a España despertó la expectación de muchas personas. Motivo por el que el nuevo propietario de La Alcudia, Alejandro Ramos Folqués, decidió ir a buscar testigos del descubrimiento del busto. Así apareció Manuel Campello, pero no el antiguo dueño de la finca. Manolico, así le conocían, se llamaba igual el doctor. Antaño arriero, el hombre expuso que él había encontrado la mítica escultura. Relató que la había hallado a la edad de 14 años, por la mañana y a 50 metros del punto donde fue desenterrada. Ramos, sorprendido, creo una historia en la que encajaban los datos de este y el resto de personajes.Manolico fue contactado por medios de comunicación de todo el país y de ahí su historia cruzó los límites del imaginario popular. Él se transformó en figura clave del descubrimiento de la Dama de Elche. Hasta la propia ciudad le dedicó una calle y un pórtico de grandes dimensiones. Sin embargo, sus palabras provocan dudas en los múltiples investigadores que rondan el descubrimiento de la pieza.La misma incertidumbre que sobrevuela la historia lo hace sobre el lugar de residencia de la protagonista de piedra. El alcalde de Elche, Carlos González, incluyó el regreso del busto a su ciudad de origen en la campaña electoral. Una batalla constante entre Gobierno y Ayuntamiento. Han pasado seis años desde los comicios y la Dama de Elche sigue aposentada sobre su pedestal en Madrid. Las instituciones trabajan por una cesión temporal que acercará a la joya del arte íbero a la localidad alicantina. En contra de la iniciativa, la votación en negativo del Senado al traslado del busto femenino.En Elche, el retorno de su embajadora más ilustre es una reivindicación histórica. Petición que choca con la opinión de determinados sectores que indican que la estatua debería estar en el lugar donde haya más medios para su conservación. En el 124 aniversario de su descubrimiento, la Dama de Elche pasa la fecha en Madrid. Su destino estacional, que no final, es casi enigmático. No tanto como su rostro, que contempla impasible el paso del tiempo.

alicante

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arte y cultura, esculturas, alicante, arqueología, museo, arte, elche