https://mundo.sputniknews.com/20210531/descubren-en-murcia-la-mayor-torre-iberica-defensiva-de-espana-1112703415.html

Descubren en Murcia la mayor torre ibérica defensiva de España

Descubren en Murcia la mayor torre ibérica defensiva de España

Tras varios meses de excavación, investigadores de la Universidad de Murcia han hallado en el municipio de Santomera una torre defensiva del siglo III a.C... 31.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-31T08:46+0000

2021-05-31T08:46+0000

2021-05-31T08:47+0000

españa

murcia

hallazgo arqueológico

historia

arqueología

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1112702925_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b77d35aadab2409935e80c942c8c293a.jpg

Las tierras del término municipal de Santomera, en Murcia, han estado habitadas desde tiempos remotos. Las referencias históricas constatan la presencia de asentamientos argáricos (2250-1600 a.C.) y, posteriormente, también íberos. Es precisamente en este segundo contexto histórico donde se ha datado el yacimiento arqueológico de los investigadores de la Universidad de Murcia, la torre ibérica defensiva más grande de España conocida hasta la fecha.Se trata de una estructura cuadrangular de 8,25 por 8,25 metros que habían construido sus habitantes en el siglo III a.C. a modo de defensa en la conocida sierra de Balumba, a escasos kilómetros de la localidad de Santomera, un lugar estratégico ya que se encuentra en un cruce de caminos naturales con gran visibilidad. Se le dio ese nombre al valle porque allí residió una familia llamada los Balumbares, aunque existen pocos datos sobre su vida y quiénes eran verdaderamente. Curiosamente el hallazgo ha demostrado que no se trata de un oppidum (poblados defensivos en altura, es decir, se asentaban en yacimientos fácilmente defendibles a menudo rodeados por una muralla para evitar ser atacados por el enemigo), sino de un fortín ibérico. El actual hallazgo da luz a la historia en un momento casi inédito ya que tampoco se conoce muy bien el objetivo de los fortines ibéricos porque no se han encontrado hallazgos abundantes sobre este tipo de estructuras en dicho contexto temporal. "El Balumba no es un oppidum al uso porque en principio se puede decir que carece de muralla de exterior", aclara a Sputnik el arqueólogo José Ángel Ocharán, director del proyecto. "Más bien era un fortín, es decir, un agrupamiento de viviendas más pequeño con el fin único de defender y controlar el territorio". Esta torre destaca entre todas las que se han encontrado pertenecientes al mundo ibérico ya que es una de las más grandes que se han excavado hasta ahora. A pesar de ello, explica Ocharán, para él es mucho más destacable la precisión de las medidas. La primera hipótesis que barajaban los arqueólogos era que podían estar enfrentándose a un gran santuario urbano. Sin embargo, según avanzaba la excavación se dieron cuenta que el yacimiento no tenía entradas ni puertas, por lo que desecharon su primer planteamiento. A medida que seguían trabajando en el yacimiento, empezó a ganar importancia la hipótesis de una torre defensiva. En una de sus actuaciones apareció madera carbonizada, esto les hizo concluir que esta torre estaba rematada con una plataforma de madera, pero no saben con exactitud si fue destruida o colapsó ella misma. "Lo que sí sabemos es que seguramente ardió", declara el director del proyecto. Un lugar repleto de expoliosEl yacimiento está situado muy cerca de una población actual, Santomera, y por todos ha sido conocido que allí había "algo". Eso ha dado lugar a un continuado expolio del yacimiento, que estaba abandonado desde que se realizó la primera excavación por la arqueóloga Ana María Muñoz Amibilia en los años 70. Durante este tiempo, la gente ha aprovechado para rebuscar y llevarse objetos y recuerdos de cerámica decorada. Y no solo eso, también ha habido actuaciones de cazatesoros que han ido con detectores de metales arrasando parte de las zonas que utilizan los arqueólogos para entender el yacimiento. "Se hizo una contabilidad de los agujeros y se contaron hasta 188 excavaciones clandestinas", confiesa el director del proyecto. "Si bien es cierto que la gran mayoría se realizaron en la otra zona argárica. La gran suerte es que la ibérica está menos explotada, por lo que todavía podemos encontrar grandes sorpresas en el futuro".Ocharán asegura que fue una auténtica sorpresa encontrar esta torre, pero que lo importante es consolidar el hallazgo. "Trato no solo de excavar y divulgar los conocimientos, sino de consolidar lo que se suma", declara. Ahora se ha protegido el lugar y se está habilitando la zona para que pueda ser visitable por la sociedad y comprender mejor el valor patrimonial.

murcia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

murcia, hallazgo arqueológico, historia, arqueología