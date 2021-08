https://mundo.sputniknews.com/20210806/la-odisea-del-rey-leon-hacia-el-olimpo-1114858142.html

La odisea del 'Rey' León hacia el Olimpo

La odisea del 'Rey' León hacia el Olimpo

SAN SALVADOR (Sputnik) — Singapur, agosto, 2010: Argentina pierde la final masculina del voleibol en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud, ante una...

Cuba venció 3-1 al equipo albiceleste, en partido en el que León lo hizo casi todo: defensa tenaz, servicios potentes y remates que casi sacan petróleo del palacio Toa Payoh.A diferencia de los demás competidores, León traía cierta experiencia internacional, pues debutó en la selección de mayores de su país con apenas 14 años, y casi de inmediato se ganó la titularidad, mostrando credenciales en tres ligas mundiales.Quizás por eso, o por cierta bronca interior, el técnico argentino Juan Cichello sugirió en la rueda de prensa posterior que Cuba ganaba porque tenía a León.Aquello no le hizo mucha gracia al DT cubano Rodolfo Sánchez, quien se estrenaba como entrenador tras brillar como atacador auxiliar de una mítica generación que la disputaba la Liga de tú a tú a Italia y Holanda, y la ganó en 1998.El buen Cichello, por supuesto, no respondió…Cambio de airesHasta ahora, ese es el único oro olímpico de quien muchos consideran el mejor voleibolista del mundo, una medalla válida, aunque subestimada porque fue ganada en una lid juvenil.A diferencia de su selección femenina, monarcas en Barcelona-1992, Atlanta-1996 y Sídney-2000, lo más cerca que estuvo un equipo varonil de Cuba del podio olímpico fue en la cita catalana, donde terminaron cuartos.Con el siglo XXI sobrevino una paulatina debacle en los conjuntos masculinos de Cuba, no por falta de talento, sino por viejas políticas que impedían a un jugador buscar por su cuenta un contrato en ligas profesionales, y representar a su país a nivel de selección.Así, en 2001, medio equipo cubano decidió no volver a su país tras un torneo en Amberes, porque las autoridades deportivas de la isla habían rescindido unilateralmente sus contratos en la liga italiana.Las necesidades económicas y de realización deportiva hicieron que estrellas como Ihosvany Hernández, Leonel Marshall o Ángel Dennis renunciaran a representar a su país, incluso al costo de no poder volver en muchos años, con tal de cumplir otros sueños profesionales.El salto más largo de leónLa Habana, junio de 2013: sin uniforme, León mira desde las gradas del coliseo de la Ciudad Deportiva a sus antiguos compañeros en la duela donde quisiera estar, pero no puede.Apenas meses atrás solicitó la baja del equipo nacional, como única alternativa para cumplir su deseo de jugar en ligas extranjeras, en busca no solo de un mejor salario -razón más que válida- si no crecimiento profesional, desafíos, condiciones.Ya para entonces el joven mantenía una relación sentimental con Malgorzata, una reportera polaca que conoció en una entrevista online en 2011, y con quien se veía de torneo en torneo, sin poder hablar tanto como quisieran, por las limitaciones de Internet en Cuba.Desde un comienzo sintieron la química entre ambos, y formalizaron su noviazgo, pero no fue hasta inicios de 2014 que las autoridades cubanas le entregaron a León el pasaporte para irse a Polonia, donde estuvo sin jugar los 18 meses estipulados por su cambio de federación.Cuando el plazo venció, se abrió un nuevo capítulo para el cubano y para el voleibol mundial, que atestiguaría la eclosión de un auténtico fenómeno que pronto comenzó a coleccionar títulos y campeonatos, y a consolidarse como una leyenda viva.El 'Rey' LeónEn lo personal, Wilfredo se casó con Malgorzata y tienen dos hijos que crían en Varsovia, y ambos trabajan en el desarrollo del club de segunda Anioły UMK Toruń.A nivel deportivo, León jugó en Rusia y Catar antes de irse al club italiano Sir Safety Perugia, y ahora su palmarés incluye cuatro títulos de la Champions League de volley y dos premios al Jugador Más Valioso.A partir de junio de 2019 recibió luz verde para representar a Polonia a nivel de selección, y elevó a la escuadra rojiblanca a un nivel superior, convirtiéndola en contendiente seria para medalla en cualquier certamen de la Federación Internacional de Voleibol.Célebre por su potente servicio, de hasta 138 kilómetros por hora, León llegó a Tokio 2020 en plena forma, certero y potente en el saque y los ataques, al punto que muchos dieron a Polonia como finalista casi seguro en la lid.Sin embargo, Francia se interpuso en las aspiraciones de León y compañía, al derrotar 3-2 a Polonia en el partido crucial para la discusión de medallas. Al final, los polacos finalizaron en el quinto puesto…Acostumbrado a los escollos, León digirió el revés y lo encaró como siempre: decidido a golpear los obstáculos con la fuerza y determinación que abofetea al balón, hunde a rivales y agranda su leyenda.Su sueño de una corona olímpica deberá esperar a París 2024.

