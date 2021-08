https://mundo.sputniknews.com/20210802/el-bloqueo-un-rival-desleal-de-los-atletas-cubanos-en-tokio-2020-1114710240.html

El bloqueo, un rival desleal de los atletas cubanos en Tokio 2020

Cuba acumula ocho preseas en Tokio: dos de oro, tres de plata y tres de bronce, el país latinoamericano más alto en la tabla de posiciones detrás de Brasil...

El bloqueo unilateral impuesto por Estados Unidos y sus prohibiciones asociadas determinaron, por ejemplo, que la empresa Cubadeportes S.A dejara de ingresar a su cuenta más de 2 millones de dólares por concepto de servicios prestados al exterior, el cobro de sumas desde Mali, Namibia, Djibouti y Cabo Verde y la imposibilidad de impulsar nuevos negocios.El bloqueo impide el arribo a las cuentas de las federaciones nacionales de montos vinculados a la contratación de atletas y otros servicios en actividades como béisbol, polo acuático, ciclismo, softbol, voleibol, balonmano, baloncesto y fútbol, lo cual representa, según cifras oficiales, una pérdida superior a 1,5 millones de dólares."En 2014 comenzamos los acuerdos con Japón, pero desde hace 2 años las ganancias percibidas por los 6 atletas, hoy 7, que juegan en ese territorio asiático no llegan a las instituciones cubanas, pues el banco recibiría una multa si acepta esa transacción", comentó a Sputnik jefe de Reglas y Arbitraje de la Federación Cubana de Béisbol (FCB), Luis Daniel del Risco.El pasado 2020, informó el también tesorero, la FCB logró que 11 deportistas fueran contratados en el exterior: cinco en la liga mexicana, cinco en la liga venezolana y uno en Nicaragua y el dinero acumulado por esos arreglos no ha llegado al archipiélago antillano. También, producto del bloqueo, existe la dificultad para aplicar el acuerdo entre la FCB y la Major League Baseball, de Estados Unidos."Entregamos en tiempo la lista de atletas talentos nuestros, en condiciones para ser evaluados, y con la llegada de Donald Trump al poder fue vetado el convenio, pues el mismo incluía un monto por concepto de formación del atleta destinado a la Federación. Fue retomada la idea en el contexto del preolímpico de béisbol, pero no hay aún un pronunciamiento de las autoridades norteamericanas", aseguró.¿Qué sucede con la empresa Cubadeporte S.A?El bloqueo incide en la empresa Cubadeportes, a juicio de su presidenta Yadira González, en la imposibilidad de recibir transferencias bancarias producto de negocios, convenios o contratación con compañías extranjeras y el acceso al mercado norteamericano para la compra de tecnología de punta con precios inferiores a otros proveedores de Asia y Europa.En este sentido, González indicó la presión a los profesionales contratados en el exterior para que abandonen sus misiones y el compromiso con el país, la negación de acceso a plataformas web imprescindibles en el intercambio durante eventos científicos y el boicot a acreditaciones, licencias, patentes, marcas internacionales y la publicación de resultados en revistas.Igualmente, la negativa de visas a los deportistas cubanos para participar en eventos con sede en Estados Unidos y el cierre de contratos en el exterior: "hoy Cubadeporte tiene 600 especialistas menos en el exterior, con un costo económico de aproximadamente 8 millones de dólares, por la constante incitación al abandono de las misiones", reveló.En materia de servicios de talentos deportivos —uno de los objetos de exportación de la empresa— existen 147 contratos en disciplinas como voleibol —la de mayores contratos concertados—, béisbol, baloncesto, polo acuático y ciclismo. Asimismo, Cuba también cuenta con 53 especialistas en asistencia técnica en escenarios foráneos.De acuerdo con las autoridades cubanas los gimnasios estatales de musculación experimentan la rotura y obsolescencia de sus aparatos y el mercado natural para la solución de esos problemas radica en Estados Unidos; igualmente, la Federación Cubana de Caza Deportiva asume diversos obstáculos para el pago de su membresía en la asociación internacional.Las medidas implementadas durante el gobierno de Trump (2017-2021) incidieron en el sector al obstaculizar la entrada de embarcaciones de recreo, participantes en las regatas organizadas por el Club Náutico Internacional Ernest Hemingway, situado en la localidad Jaimanitas, municipio capitalino de Playa.A la par, proveedores norteamericanos declinaron vender a la isla trampolines, bases, camas elásticas, compresores para la máquina de burbujas, trujas y gamuzas consagradas al entrenamiento y competencias de los clavadistas y fue negada, asimismo, la compra de la pintura especializada Belmaco para las superficies de las pistas de patinaje.Datos aportados por las instituciones de la esfera revelan que Cuba tampoco pudo adquirir barcos, velas mástiles, timones y orzas indispensables en la preparación de los veleros, al tiempo que la Federación Cubana de Pesca Deportiva gasta 13 dólares por cada anzuelo procedente de China que, de adquirirlo en compañías estadounidenses, costaría 2,30 dólares.Hasta el momento de publicarse este trabajo la mayor de las Antillas ocupaba el puesto número 19 en Tokio 2020 con 8 medallas: 2 preseas de oro aportadas por los deportistas de lucha Mijaín López y Luis Alberto Orta; 3 de plata con el saltador Juan Miguel Echevarría, el tirador con pistola de tiro rápido Leuris Pupo y la judoca Idalys Ortiz e igual número de bronce: Maykel Massó, en salto de longitud masculino; Yaimé Pérez, en lanzamiento de disco femenino y Rafael Alba, en taekwondo.¿Cómo afecta el bloqueo al béisbol cubano?Cuba posee 547 combinados deportivos donde se practica el béisbol en 9 categorías con competencias nacionales y la representación de todas las provincias a partir de los 9 años de edad, sumado al béisbol femenino en dos modalidades: juvenil y de mayores. Como participantes sistemáticos en la disciplina el país reúne alrededor de 123.075 atletas.Existe un convenio entre el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y la industria deportiva para la fabricación de 100.000 pelotas en el año, 70.000 sintéticas y el resto de cuero, destinadas a los certámenes realizados en la isla y los entrenamientos. No obstante, desde hace dos años, escasea la materia prima para cumplir con ese plan."A veces falta el revestimiento, uno de los tres tipos de hilo o el pegamento necesarios en su producción. De ahí que en algunos campeonatos sólo hemos utilizado cinco bolas por juego y 15 para una subserie de tres encuentros. Empezamos esta serie nacional con 25 pelotas, si bien aumentó de 8 a 12 dólares la adquisición del implemento", explicó Luis Daniel del Risco.A ello se añade el encarecimiento del flete aéreo pues esos insumos vienen de naciones lejanas a Cuba y, por si fuera poco, los beisbolistas sólo pueden usar pelotas de la marca Mizuno, perteneciente a la empresa de equipamiento deportivo japonesa Mizuno Corporation, fundada en 1906 en Osaka.De ahí que algunos de los 16 terrenos habilitados para el desarrollo de la Serie Nacional no posean las condiciones adecuadas. "El alumbrado no está a primer nivel. Solo el Latinoamericano, popularmente conocido como El Coloso del Cerro y sede del equipo industriales de La Habana y el de Artemisa, cuentan con lámparas led", añadió del Risco.Por ejemplo, la última adquisición de piezas e insumos para la pantalla gigante del primero de esos estadios mencionados se facturó mediante un tercer país por un costo de aproximadamente 10.000 dólares, mientras que de haberse comprado en el mercado norteamericano el valor no hubiera superado los 2.000 dólares.

