Primer referéndum en México deja lecciones pero quedó lejos de ser vinculante

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La primera consulta popular organizada en México, sobre emprender o no "procesos de esclarecimiento" de decisiones supuestamente... 02.08.2021, Sputnik Mundo

La realización de la primera consulta popular nacional organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) "es un avance de la democracia participativa o democracia directa , más favorable para cualquier sociedad que la democracia meramente representativa", dijo a Sputnik el profesor e investigador René Torres-Ruiz del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la jesuita Universidad Iberoamericana (UIA).Aunque la participación quedó lejos del umbral requerido de 40%, el politólogo estima que es un paso en la dirección correcta.Torres-Ruiz indica que dos aspectos que se pueden mejora, son: reducir los umbrales exigidos para que el resultado de un referéndum sea obligatorio, y mejorar la formulación de la pregunta.En otros países de la región, esas tasas de participación están cerca del 5%, para acercar el mecanismo a la ciudadanía, porque alcanzar casi 40 millones de participación es casi imposible.Participación importanteEl presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como un triunfo que más de 6,47 millones de ciudadanos hayan participado. "Aun con todo lo confuso de la pregunta, la gente sí se dio cuenta de lo que se trataba, porque la mayoría votó por el Sí, 97%", expresó.El domingo votaron entre 5,5 y siete millones de electores, de los 93,6 millones de la lista nominal oficial.La abigarrada pregunta redactada por el máximo tribunal fue: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".Los magistrados también temieron que el resultado interfiriera con la aplicación de las leyes.Acerca del próximo referéndum sobre la continuidad o revocación del mandato presidencial, previsto para marzo de 2022, el investigador indica que el Congreso debe precisar la ley reglamentaria pendiente.Boicot de la clase políticaEl académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Daniel Vázquez, indicó a Sputnik que la clase política torpedea desde varios flancos el avance hacia la justicia.El autor del libro "Elitismo, populismo y democracia", publicado por el INE, estima que los diputados legislaron pensando en el actual presidente López Obrador y no en forma abstracta, para generar mayor participación y politización.El temor era que la figura del mandatario fortaleciera la posición del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dice el analista, doctorado por la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales.Impunidad sin finOtra fuente de desencanto que mermó la asistencia fue la postura de López Obrador, que insiste en una especie de "punto final", para no pasar a la historia como vengativo o revanchista, y anunció que su voto habría sido por el NO."Uno de los principales obstáculos para la verdadera justicia y reparación de víctimas es el presidente y la oposición, que se conjugaron en el boicot, porque toda la clase política no quiere esclarecer el pasado de un Estado criminal", expresa el autor.La política de "olvido no pero perdón sí", ha tenido resistencia dentro de las propias filas oficialistas, indica.El investigador sugiere que alternativa podría a esa disyuntiva podría ser la creación de una Comisión de la Verdad, dotada con mecanismos internacionales contra impunidad y fuerza de verificación.

