"No soy negacionista": suspenden un concierto de Sergio Dalma por obviar las medidas anti COVID

"Vamos a interrumpir el concierto cada vez que les hagan sentarse". Esas fueron las palabras del cantante catalán Sergio Dalma durante un concierto en Murcia... 02.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-02T09:55+0000

2021-08-02T09:55+0000

2021-08-02T09:55+0000

españa

sociedad

concierto

murcia

pandemia de coronavirus

vacunación contra el covid-19 en españa

El último de los conciertos ofrecidos por Las Noches del Malecón en Murcia era el de Sergio Dalma. Lo que debía acabar con un cierre agradable, terminó antes de lo previsto y con un sabor agridulce. La organización del ciclo de conciertos, celebrado en Murcia, se vio obligada a cancelar un concierto de Sergio Dalma después de que este animara al público a obviar las medidas anti COVID. El cantante invitaba a sus oyentes a levantarse y bailar mientras decía: "Vamos a interrumpir el concierto cada vez que les hagan sentarse". La organización tuvo que avisar en sus pantallas hasta en tres ocasiones que debían permanecer sentados. A la cuarta, optaron por la cancelación.La organización explicó en sus redes sociales los motivos que les llevaron a cancelar el concierto. "Llevamos dos meses trabajando sin descanso para que todo salga bien, cumpliendo todas las normas marcadas por el Gobierno Regional y las autoridades sanitarias", aseguraban. "No hemos tenido ningún incidente hasta esta última noche, hemos sido ejemplo del cumplimiento estricto de las normas y no podíamos dejar que fuera distinto en nuestra última noche".El cantante catalán, por su parte, pidió disculpas y aclaró en sus redes sociales que no es "negacionista" y que está vacunado con la pauta completa.La medida ha generado tanto halagos como críticas entre la población. Algunos de los asistentes no entienden por qué en este concierto la organización actuó así, y en otros han permitido al público levantarse, mientras que otros consideran que se tomó la decisión correcta.

murcia

2021

sociedad, concierto, murcia, pandemia de coronavirus, vacunación contra el covid-19 en españa