Negacionistas del coronavirus protestaron en Madrid en contra de las restricciones | Vídeo

Negacionistas del coronavirus protestaron en Madrid en contra de las restricciones | Vídeo

Decenas de negacionistas del coronavirus protestaron en el parque El Retiro para rechazar las restricciones de movilidad impuestas por las autoridades para... 22.03.2021, Sputnik Mundo

Con consignas que exigían libertad y pancartas que ponían en duda la eficacia de las vacunas, decenas de manifestantes rechazaron en Madrid las restricciones impuestas por las autoridades. "Aquí no se trata de negar nada, sino de todo lo contrario, de creer en que todas las posibilidades se pueden dar: ¿hay virus?, ¿no hay virus? No lo sé, no importa, lo que importa es que no estemos en un estado de excepción para limitarnos todos los derechos fundamentales que nos han costado 43 años [obtener]", dijo uno de los manifestantes.La protesta se realizó el sábado 20 de marzo en el parque El Retiro en Madrid, el mismo día que en varias ciudades de Europa se manifestaron en contra de las restricciones de movilidad."Yo como bombero, y creo que mis compañeros, no somos profesionales de la sanidad, no somos científicos, no estamos aquí para negar nada, no somos negacionistas, por si alguien lo sube a las redes o lo manda a alguna televisión. Que quede bien claro, pertenecemos a una carrera técnica, somos bomberos, nuestros estudios, nuestra lectura, es evidentemente técnica, nosotros no somos negacionistas de nada, algunos que nos dedicamos al deporte o a la nutrición, que tengo aquí compañeros, pero que somos, además de técnicos, un poquito científicos, ¿por qué no? Nos gusta la lectura científica, nos debemos a ella", insistió.La manifestación fue monitoreada por agentes de la policía montados a caballo. No se produjo ningún incidente.

