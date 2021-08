La nueva generación de políticos españoles deja sus vacaciones fuera de la agenda

https://mundo.sputniknews.com/20210802/la-nueva-generacion-de-politicos-espanoles-deja-sus-vacaciones-fuera-de-la-agenda-1114703829.html

La misma respuesta se obtiene si se pregunta por la cuestión en los servicios de prensa gubernamentales, donde se limitan a recordar que el presidente celebra este martes el tradicional despacho con el Rey en el palacio mallorquín de Marivent, lugar de veraneo de la Casa Real; y que, tras el de este martes, el próximo Consejo de Ministros será el del martes 24 de agosto.Es de suponer por tanto que ese será el periodo vacacional del líder del Ejecutivo español, un descanso que dista mucho del de los anteriores presidentes cuyo destino vacacional era bien conocido.Doñana en los 80En el caso de Felipe González, el líder del Ejecutivo español en la mayor parte de la década de los 80 y al que le tocó institucionalizar numerosas cuestiones en la recién estrenada democracia española, inauguró la costumbre de utilizar para su descanso estival el Coto de Doñana, en la región andaluza de Huelva.Las 70.000 hectáreas del parque, considerado el mayor humedal de Europa y con el máximo nivel de protección ambiental por su riqueza medioambiental, hacen de ese espacio el lugar ideal para el descanso en la intimidad de jefes de Gobierno.De hecho y tras la posterior adquisición del palacio de Las Marismillas en el interior de lo que se considera el Parque Nacional de Doñana (el Coto junto con una serie de terrenos adyacentes), esta residencia fue usada por todos los presidentes posteriores, o bien para su propio descanso o bien para recibir a líderes extranjeros.El último en hacerlo fue el propio Sánchez, que en agosto de 2018, invitó a Angela Merkel a mantener un fin de semana de trabajo en el recinto para tratar la crisis migratoria en Europa.Si se toma como referencia, las vacaciones del año pasado del actual presidente español, que es la opción por la que se inclinan los medios españoles, Sánchez pasará también unos días en Las Marismillas, justo al final de sus vacaciones y procedentes de la residencia de La Mareta, en Lanzarote, uno de los lugares que suele elegir para sus vacaciones.La residencia de La Mareta, frente al Océano Atlántico; junto con Las Marismillas de Doñana y las 7 hectáreas de la finca de Quintos de Mora en Los Yébenes (Toledo) son tres de las fincas de Patrimonio Nacional destinadas al uso de las vacaciones de los Jefes de Estado de Gobierno.El cuarto recinto que se suma a esta lista es el Palacio de Marivent, en la isla de Mallorca y que pertenece al Gobierno regional, que lo cede desde hace décadas para que lo ocupe durante el verano la familia real, algo que revierte en beneficios de promoción de la isla como destino turístico.Casado, también en familiaEl líder de la oposición, Pablo Casado, también pasará unos días en familia y sin salir del territorio nacional, para así poder incorporarse al trabajo en caso de que la situación lo requiriese urgentemente, según explican a Sputnik desde su portavocía.Casado, natural de Ávila, estará según apuntan desde esta oficina en familia entre Ávila y Elche, localidad esta última de la que es originaria la familia de su esposa.Recuerdan además que para la vuelta del curso, los días 2 y 3 de octubre, está prevista la Convención Nacional del Partido Popular, con el que la formación conservadora pretende armarse ideológicamente para la siguiente fase de la legislatura, una vez superado el primer año y medio del Gobierno de coalición de izquierdas PSOE-Podemos.Las vacaciones del actual líder de los populares también tienen un perfil muy alejado de las de sus dos antecesores, José María Aznar en Oropesa (Castellón) y Mariano Rajoy, en su Galicia natal.En el caso del primero, constituyeron toda una tradición sus partidos de pádel frente a políticos o empresarios, un deporte hasta entonces desconocido en España y que Aznar ayudó a popularizar en los 90 en España.Mariano Rajoy, sin embargo, hizo famosas las caminatas en los alrededores de Sanxenxo, en Pontevedra, frecuentemente acompañado de autoridades locales.Tanto Rajoy como Aznar, consiguieron atraer hacia sus lugares de veraneo a personalidades del establishment español en busca de influencia, algo que de no haber sido por su presencia en esos lugares, no se habría producido, ya que no se trata de los lugares más exclusivos del país para las vacaciones.Se inclinan por tanto los actuales líderes de la política española por anteponer su intimidad familiar frente a la posibilidad de explotar, desde el punto de vista de las relaciones públicas, su período estival. Un cambio de costumbres que posiblemente sea consecuencia de la mayor intensidad con la que se desarrolla la política española en los últimos años.

