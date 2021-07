https://mundo.sputniknews.com/20210706/la-quinta-ola-de-la-pandemia-amenaza-con-hacer-anicos-el-verano-espanol-1113836499.html

La quinta ola de la pandemia amenaza con hacer añicos el verano español

La quinta ola de la pandemia amenaza con hacer añicos el verano español

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — Esta semana el carismático portavoz habitual de la Sanidad española, Fernando Simón, sorprendía en su valoración de la evolución de...

covid-19

españa

coronavirus

Fijaba así este portavoz el mensaje de la Sanidad española ante lo que se convirtió en el verdadero quebradero de cabeza de las autoridades en este inicio del verano: la transmisión del COVID-19 entre los jóvenes, fruto de su mayor movilidad con el comienzo del verano, lo que había llevado a culpar a ese colectivo desde distintos ámbitos.Según los últimos datos oficiales conocidos, la incidencia acumulada de la enfermedad —el principal indicador—, es decir el número de casos aparecidos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días es de 640 casos en la franja de edad de 20 a 29 años.Supone el triple de la media nacional para todas las edades —204— y en el caso de algunas regiones, este valor para los jóvenes de 20 a 29 años se va a unos escalofriantes 1.589 casos (Cataluña) o 1.419 (Cantabria).Primer avisoEstos datos conocidos esta semana no pillaron por sorpresa a las autoridades españolas. Se veían venir desde hace semanas y un primer aviso tuvo lugar en la segunda quincena de junio cuando, al iniciarse las vacaciones escolares de verano, coincidieron en la isla de Mallorca viajes de fin de curso procedentes de 11 comunidades autónomas españolas.La confluencia de grupos de jóvenes, lejos del alcance de sus padres, y la llamada "fatiga pandémica" que arrastra especialmente este colectivo fue el cóctel perfecto para que se dieran situaciones como los multitudinarios conciertos de reggaeton del 15 y 20 de junio en la plaza de toros de Palma, en el que se violaron todas las medidas de seguridad contra el COVID-19, además de varias fiestas en barcos, de las que las que se supo días después.Para cuando se quiso acotar el brote con una polémica cuarentena de los implicados en un "hotel COVID" ya era tarde y más de 2.000 contagios se habían diseminado ya por todo el territorio nacional, al volver a sus casas antes de ser confinados.El "botellón"El caso del macrobrote de Mallorca no fue el único que llevó a la actual situación en los últimos meses.Desde que el pasado 9 de mayo acabara el segundo estado de alarma en el país que se prolongó por espacio de seis meses, el fin de los toques de queda produjo en la ciudad de Barcelona un fenómeno espontáneo de concentraciones de jóvenes para beber alcohol en la calle. Es lo que se conoce en España con el término "botellón".A partir de esa fecha, el guión se repetía cada noche de fin de semana en tres puntos concretos de la ciudad, uno de ellos la playa de la Barceloneta, que era desalojada una y otra vez por la policía.Algo parecido ocurrió en los últimos días en la céntrica plaza Vázquez de Mella, en el céntrico barrio de Chueca de Madrid, la zona de ambiente homosexual. Allí, coincidiendo con la celebración de la semana del Orgullo LGTBI, las concentraciones de jóvenes fueron constantes durante la semana para beber alcohol, sin mascarillas ni distancias, ante la impotencia de las autoridades locales, que se mostraron incapaces de atajar el fenómeno.El colectivo de los jóvenes viene precisando de atención específica por parte de las autoridades, por las señales que se vienen observado sobre su situación hace tiempo. En febrero pasado, la encuesta pública Espacov sobre percepción del virus ya ponía de relieve cómo la moral de este colectivo se había hundido desde su inicial optimismo para salir de la crisis al inicio de la pandemia. Los jóvenes constituían el colectivo más afectado por la denominada "fatiga pandémica".Cóctel perfectoEste hecho, unido a la llegada de las vacaciones y el buen tiempo y la consiguiente multiplicación de los contactos; al levantamiento de algunas restricciones, tras haber llegado a mitad de junio con datos de contagios aceptables y a que la vacunación en España comenzó de mayor a menor edad y aún no empezó en la mayoría de las regiones con los jóvenes, hizo que los contagios explotaran en esa franja de edad y ahora las autoridades quieran remediarlo a toda prisa, enderezando lo que se preveía como un verano bajo control, encaminado fundamentalmente a volver a atraer al turista extranjero, uno de los pilares de la economía nacional.Por estas razones, en las últimas horas se conoció un nuevo cierre del ocio nocturno en Cataluña, esta vez por 15 días, al mismo tiempo que se abría la vacunación incluso sin cita previa para los jóvenes de 16 a 29 años; en Castilla y León pedirán este 7 de julio al Gobierno central que les permita volver a los toques de queda nocturnos y la Comunidad de Madrid anunció este martes que comenzaría la semana que viene la vacunación de jóvenes mayores de 16 años.La cuestión se coló incluso en la rueda de prensa semanal tras el Consejo de Ministros, donde la ministra portavoz dedicó unos minutos a hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de los más jóvenes a los que pidió un último esfuerzo, asegurándoles "que queda muy poco" para superar la pandemia en el país.Un mensaje comprensivo para este colectivo que lo pasó especialmente mal en este año y medio de pandemia, pero que puede puede torcer la salida de la pandemia y consecuentemente de la crisis económica en la recta final del plan nacional de vacunación.

2021

