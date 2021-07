https://mundo.sputniknews.com/20210730/rock-latinoamericano-y-espanol-para-combatir-el-cancer-infantil-1114640687.html

Rock latinoamericano y español para combatir el cáncer infantil

La Fundación Blas Méndez Ponce será la destinataria de los fondos recaudados en un concierto benéfico en el que participan grupos de España, Uruguay, Ecuador... 30.07.2021, Sputnik Mundo

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1113675734_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_65c79ace04b527d1acae0290c1e485e7.jpg

La pandemia congeló el mundo. Su heladora parálisis alcanzó también al trabajo que realizan las ONG. En múltiples casos su labor pasó de ser sobre terreno a realizarse tras la pantalla de un ordenador o las teclas de un teléfono. La Fundación Blas Méndez Ponce no pudo escapar de los designios de la cambiante situación sanitaria. La asociación centra su actividad en el tratamiento de niños y adolescentes con cáncer y la llegada del coronavirus les alejó de los hospitales. Sus juegos y conversaciones con los jóvenes convalecientes dejaron de ser en directo para sumirse en el plano virtual. Lo mismo sucedió con las tareas de apoyo a los familiares de los pacientes. La tecnología sustituyó a los paseos por el campo y las visitas al Parque de Atracciones de Madrid.Tampoco han podido llevar a cabo sus viajes de verano. En años anteriores, los niños con los que trabajan conocieron de su mano lugares como Canarias o Valencia. Aún acompañados de un equipo médico, los menores disfrutaban de un momento de desconexión en la ardua lucha contra el cáncer. "Van ellos sin sus padres, tan solo con nosotros y varios sanitarios. En los viajes, tienen la opción de divertirse, de comportarse como niños. Es fundamental y para ellos algo mágico", señala Elena Magano, coordinadora de voluntariado de la Fundación Blas Méndez Ponce, a Sputnik Mundo. La pandemia ha entumecido la agenda de la asociación. Hielo que pretenden romper a base de guitarrazos.En pleno despertar de los conciertos desde casa, a los locutores de radio Txus Tankian y Patricio Japón se les ocurrió la idea de organizar un concierto vía streaming con grupos de España y Latinoamérica. "La intención era unir la música de ambos lados del Atlántico en un evento multitudinario. Pero, además, que tuviese un fin solidario", explica Tankian, presidente de la asociación Rock Machine, a Sputnik Mundo. Tiempo atrás habían colaborado con la Fundación Blas Méndez Ponce. A su lado prepararon una maratón de dos días de rock en la madrileña sala Excalibur. Para su nueva propuesta no dudaron en volver a contactar con la ONG.El 31 de julio tendrá lugar la primera edición de Rock y Metal Solidario contra el Cáncer. Un concierto con fines benéficos retransmitido íntegramente a través de Internet. El show comenzará a las 17:00 GMT y finalizará a las 23:00 GMT para cuadrar con los horarios de Latinoamérica. Un evento que cuenta con el apoyo del medio especializado en música rock y heavy metal MariskalRock. "Es una ocasión única para aportar nuestro granito de arena y descubrir nuevas bandas. Para que los grupos españoles se den a conocer en el continente americano y viceversa", indica Tankian. Visibilidad de la que también gozará la ONG. "Es importante que la gente sepa que estamos allí. Que la gente conozca nuestra labor. Que nos escuchen", apunta la voluntaria.Todos los beneficios irán destinados a la Fundación Blas Méndez Ponce. "Por el COVID-19 los eventos de recaudación se han complicado mucho. Para nosotras, este concierto es una oportunidad y un balón de aire. Sin iniciativas así es difícil seguir adelante", destaca Magano. El precio de la entrada va desde un euro, la básica, hasta los 10 euros, con la que se incluye merchandising de los grupos participantes. "En un principio, un euro puede parecer poco. Pero euro a euro se consiguen cosas grandes", resalta el presidente de la asociación Rock Machine.Bandas de ambos lados del Atlántico"Es momento de empezar a quitar el estigma que pesa sobre el rock. Se piensa que es música de gente chunga y no. También tiene una vertiente de ayuda y función social", defiende Magano. En ocasiones, un rostro que el público general hace por no ver, concentrado únicamente en prendas de cuero, pulseras de pinchos y voces guturales.Night Hearth es una de las bandas que participarán en el concierto solidario. Fundado en 2013 en la provincia de Jaén, este grupo de heavy metal melódico se prepara para presentar su segundo disco en septiembre. Nueve años de carrera y siempre con la idea de prestar su voz para cualquier evento benéfico. "Nosotros lo tenemos claro, estamos encantados de participar en este tipo de festivales. Creo que uno tiene que estar para estas citas, no solo para los conciertos clásicos. Ante todo, somos personas y tenemos que darnos la mano", afirma Txüs, guitarrista y fundador de la agrupación.Sus integrantes llevan días afinando sus instrumentos. Desde las tarimas de un bar de Valencia, ciudad en la que está afincada la banda, Night Hearth ha gestado su actuación para el 31 de julio. "Tuvimos que montar toda la parafernalia, rodar tomas distintas… Pero nos hizo ilusión. Era la primera vez que tocábamos fuera de nuestro local de ensayo desde que comenzó la pandemia. Incluso, durante la grabación tuvimos algo de público. Fue fantástico", ríe Txüs.Con los preparativos también está Amazon Rock Vital. Eso sí, lo hacen con una diferencia de siete horas con España. Un conjunto que tiene una historia de casi cuatro décadas. En 1983 comenzaron a tocar tras la escuela, inspirados por Motörhead o Deep Purple. Ellos fueron pioneros del heavy metal en Ecuador. Un estilo musical que impregnaron con un mensaje de protección de la fauna, la flora, las etnias y la cultura ancestral. "Frutas y verduras, menos cerveza, más rock and roll. Ese es nuestro lema", comenta entre risas Carlos Sánchez, vocalista de Amazon Rock Vital, desde Quito.El quinteto ecuatoriano pide reflexionar sobre el entorno en el que vivimos. Lo hacen con rock, pero también con sonidos de la música autóctona. Con cantos y palabras de las comunidades indígenas no contactadas. Música con la que ambicionan conectar con los niños y adolescentes en tratamiento oncológico. "Nos contactó Patricio Japón y no pudimos decir que no. Hemos participado en todos los eventos que te puedas imaginar. Por supuesto, también con niños y solidarios. Nuestro mensaje es limpio y claro para que los más pequeños puedan formar parte de él. Es una forma de esparcir y favorecer las causas sociales", asevera Sánchez. Además, el cantante adelanta que deseará "feliz año". Es su manera de celebrar cada momento de la vida.Junto a Amazon Rock Vital, otras seis bandas latinoamericanas tocarán en el concierto. Sonará el metal extremo de los uruguayos Vállvulver o el rock gótico de Astadmiah, venidos desde Venezuela. Heavy metal puertorriqueño de la mano de Sacrosent, rock cubano en los dedos y voz del Mundo de Sofía y acordes de rock sinfónico de parte de los peruanos Hamadria. Compartirán cartel con seis grupos españoles como Megara o Runa Llena. Para los más pequeños, a primera hora, Dino Rockys, una agrupación musical disfrazada de dinosaurio.Un evento para el que las bandas han desembolsado dinero de su bolsillo, traducido en cámaras de grabación o la contratación de técnicos de sonido. El objetivo es ofrecer un espectáculo de calidad. "Nuestros medios son limitados y al estar recolectando dinero tampoco podemos hacer un gran despliegue", lamenta Tankian, quien remarca la solidaridad mostrada por los grupos participantes.Los niños y niñas de la Fundación Blas Méndez Ponce han respondido con dibujos para los músicos. "Están muy ilusionados con que vayan a tocar para ellos", comparte el organizador del evento. En toda patología el estado mental es básico para una correcta recuperación. Y pocas cosas despiertan más sonrisas que la música. Ni la situación de pandemia puede bloquear las comisuras de los labios. "El cáncer es una enfermedad terrible. Vamos a intentar entre todas las bandas ayudar a que los niños estén en un mundo todo lo normal que pueda ser", sentencia Txüs. Un respiro a ritmo de rock.

