¿Por qué este nadador ha rodeado la isla de Ibiza? Así ha sido el reto solidario de Rafael Megías

En plena celebración de los Juegos Olímpicos, este nadador madrileño ha bordeado a nado la isla de Ibiza. Su objetivo, en cambio, no ha sido la competición... 27.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-27T15:20+0000

2021-07-27T15:20+0000

2021-07-27T15:20+0000

españa

reto

solidaridad

las islas baleares

natación

cáncer

madrid

deportes

El deporte no es solamente disciplina y competición, en ocasiones también sirve para reivindicar causas, y si no, que se lo digan a Rafael Megías, que en tan solo cinco días ha bordeado la isla de Ibiza brazada tras brazada gracias al reto "Desafiando a las olas por Carmen". Y ahora, te preguntarás quién es Carmen. Se trata de su madre, que tras tres años de lucha contra el cáncer falleció en diciembre de 2020. En un principio, este reto se iba a realizar ese mismo año, cuando ella aún vivía, para que pudiera acompañar a su hijo en barco durante el recorrido. Aunque al final no pudo ser así, Rafael ha llevado a cabo su cometido.Fue en 2019 cuando decidió sumergirse en aguas ibicencas para apoyar la investigación contra el cáncer. "Hace un año, mientras volvíamos de una de mis aventuras, le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Desde entonces no solo lucha día tras día contra esta enfermedad sino que, además, diariamente se esfuerza para hacer felices a todos los que la rodean con esa sonrisa y esa fuerza que nunca pierde", narraba Megías.Junto a la asociación Cris contra el cáncer se propuso el reto de bordear la isla de Ibiza y así recaudar fondos para apoyar la investigación de la enfermedad. Tres años más tarde, y a pesar de las complicaciones que ha supuesto la pandemia, Megías ha logrado recorrer 125 kilómetros por el Mediterráneo en cinco días, 20 kilómetros más de lo que mide la isla de Ibiza en su totalidad, una cifra considerable que se vio amplificada por las adversidades climáticas. El deportista autodidacta preparó él mismo su ruta y la dividió en cinco etapas. Detrás de eso, también ha habido mucha preparación y una gran dedicación. La piscina municipal de la localidad madrileña donde reside, en Pinto, y el embalse en el valle de Iruelas, en Ávila, han sido los escenarios de entreno acuático. La parte de cardio y fuerza se la preparó él mismo, ya que al trabajar como entrenador personal, también sabe cómo hacerlo. Logró recaudar 2.500 euros para la asociación, y aunque le hubiera gustado recaudar más, se siente "bastante contento teniendo en cuenta los problemas que hubo con la pandemia y con el cambio de la web inicial".El 'Tarzán de Pinto'Su pareja Belén Madueño lleva dos años preparándose con él porque siempre quiso ser parte de ese recorrido, aunque lo hiciera por menos tiempo. "El primer día me vio un poco flojo y se tiró al agua para darme fuerzas. Le gustó la experiencia y al día siguiente volvió a hacerlo. Así todos los días hasta que acabó recorriendo 60 kilómetros", explica Megías. Su otro gran apoyo es su familia. Su padre, que se llama como él, nadó junto a Megías parte del camino, y su hermana y su cuñado también estuvieron ahí, dentro del velero que recorría la ruta junto al joven madrileño, mientras observaban cómo cumplía su sueño.Por sus hazañas deportistas se ha ganado el mote del Tarzán de Pinto, localidad madrileña donde reside. Y es que el joven Tarzán a sus 25 años no solo es un aficionado a la natación, también es ciclista de montaña, esquiador y senderista. Además, no es la primera vez que Megías realiza este tipo de desafíos. En 2018 cruzó junto a cuatro amigos el estrecho de Gibraltar en alrededor de 4 horas en reivindicación al colectivo LGTBI.Acaba de terminar orgulloso su último reto, en el que ha habido momentos de mucho cansancio y algún que otro llanto, pero ya tiene claro cuáles van a ser sus siguientes objetivos: realizar el Everesting, es decir, un reto de desnivel acumulado que se suele hacer en ciclismo y que consiste en subir y bajar una cuesta hasta llegar a los 8.848 metros (la medida del monte asiático), y presentarse a varias carreras de ultradistancia que superan los 20 kilómetros de recorrido nadando.

2021

