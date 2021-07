https://mundo.sputniknews.com/20210730/el-gobierno-espanol-destaca-la-utilidad-de-la-conferencia-de-presidentes-autonomicos-1114652209.html

El Gobierno español destaca la utilidad de la Conferencia de Presidentes autonómicos

El Gobierno español destaca la utilidad de la Conferencia de Presidentes autonómicos

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El Ejecutivo español resaltó la utilidad de la XXIV Conferencia de Presidentes Autonómicos, frente a las críticas expresadas por los... 30.07.2021

“Ha sido una jornada muy positiva para el Gobierno, un debate enriquecedor, con un claro clima de colaboración”, resumió la portavoz del Ejecutivo español, Isabel Rodríguez.La también ministra de Política Territorial destacó la compra adicional de 3,4 millones de vacunas en agosto anunciada en la mañana por el presidente Pedro Sánchez y la cesión a las autonomías del 55% de los fondos de recuperación (supondrán 10,5 millones de euros) recibidos este año de la Unión Europea.En otra comparecencia, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, del PP, lamentó que la cumbre concluyese sin "ninguna novedad, tampoco ningún acuerdo" ya que, como expresó, la reunión no tuvo preparación previa, ni pacto en el orden del día.En la misma línea se expresó el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, también de la formación conservadora: “una suma de monólogos no es igual a un diálogo (...) No queremos por parte de los presidentes autonómicos más promesas, queremos recursos y, si los fondos no llegan, el Gobierno central debería ir pensando en adelantarlos”, dijo a la salida de la reunión.

