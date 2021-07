https://mundo.sputniknews.com/20210728/espana-debate-el-certificado-covid-en-locales-tras-su-aprobacion-en-2-regiones-1114556667.html

España debate el certificado COVID en locales tras su aprobación en 2 regiones

España debate el certificado COVID en locales tras su aprobación en 2 regiones

BARCELONA (Sputnik) — El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España se reúne con las autoridades sanitarias de las regiones mientras está a debate el uso del... 28.07.2021, Sputnik Mundo

Dos comunidades autónomas, Galicia y las Islas Canarias, ya requieren la pauta completa de vacunación o un test de coronavirus con resultado negativo para entrar en establecimientos de ocio y restauración.Esta resolución se aplica solamente en las zonas con una elevada incidencia del COVID-19.La misma medida, que fue adoptada por países europeos como Francia e Italia, no generó consenso en España, y la mayoría de regiones —que tienen la competencia para aplicar restricciones— ya rechazaron aplicarla.Cataluña y Valencia, por ejemplo, descartaron públicamente el uso del certificado para ciertas actividades con el fin de no perjudicar a las personas que todavía no tuvieron acceso a la vacuna, principalmente la población más joven.El presidente valenciano, Ximo Puig, consideró que no es "correcto" limitar el acceso de algunas personas y que se trata de una cuestión de "equidad" e "igualdad" entre los ciudadanos; mientras que el Gobierno catalán confirmó que de momento no contempla esta medida.Desde el Ministerio de Sanidad no se mostró ninguna objeción a que las comunidades requieran a los ciudadanos presentar el pasaporte COVID, si lo ven necesario para frenar los contagios.El 51% de la población de España —más de 26,1 millones de personas— está inmunizada frente al COVID-19 tras recibir la pauta completa de vacunación.Además, 30,9 millones de ciudadanos recibieron al menos una dosis, lo que supone el 65% de 47 millones de personas en el país.

