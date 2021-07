https://mundo.sputniknews.com/20210727/otro-juez-bajo-amenazas-de-muerte-por-investigar-el-magnicidio-en-haiti-1114527979.html

Otro juez, bajo amenazas de muerte por investigar el magnicidio en Haití

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El juez de paz Clément Noel, uno de los responsables de realizar audiencias durante la investigación del asesinato del presidente...

Noel narró que durante las llamadas le exigen que cambie los hechos en el informe del 7 de julio, "y no puedo minimizar estas amenazas dada la situación del país". Otro juez, Carl Henri Destin, quien redactó el primer reporte tras el asesinato, aseguró que lo acusan de complot para esconder la verdad, mientras las autoridades no tienen un plan de seguridad para brindar protección a los investigadores, denunció."Así que tuve que esconderme para protegerme a mí y a mi familia, a mi esposa y a mis hijos", dijo el letrado, solo tres días después del magnicidio.La Asociación Nacional de Registradores de Haití (Anagh) denunció que dos de sus empleados que asistieron a los jueces en la observación material de los hechos, allanamiento de viviendas de presuntos implicados y en las entrevistas de los "mercenarios", fueron intimidados por personas desconocidas.Mientras tanto, la investigación avanza a paso lento y las autoridades aún no determinaron la participación de la guardia de seguridad en el magnicidio, los autores intelectuales, ni ofrecieron información sobre las cámaras de vigilancia de la residencia presidencial y las declaraciones de los detenidos.El lunes 26 de julio la Policía apresó a uno de los responsables de seguridad presidencial, el comisionado Jean Raguel Civil, y emitió un aviso de búsqueda contra la antigua jueza del Tribunal de Casación, Wendelle Coq Thélot.Con el arresto suman 27 los detenidos por sospechas de participar en el magnicidio, entre ellos tres policías, 18 colombianos y cinco estadounidenses de origen haitiano.Moise fue baleado durante la madrugada del 7 de julio por al menos 12 disparos en un ataque en el cual resultó herida su esposa, Martine Ethienne.El viernes 23 de julio se celebraron los funerales nacionales y la ceremonia de inhumación en el extremo norte del país.

