Policía de Haití arresta a responsable de seguridad presidencial acusado por magnicidio

Policía de Haití arresta a responsable de seguridad presidencial acusado por magnicidio

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — La Policía de Haití arrestó al jefe de la Unidad de Seguridad Presidencial, Jean Raguel Civil, acusado de asesinato, intento de... 27.07.2021

2021-07-27T00:28+0000

2021-07-27T00:28+0000

2021-07-27T00:28+0000

américa latina

asesinato del presidente de haití

haití

La Policía emitió durante las primeras horas del lunes un aviso de búsqueda contra el oficial, uno de los cuatro responsables de seguridad presidencial que hasta el momento estaba sujeto a medidas cautelares, pero libre de prisión.Moïse fue asesinado durante la madrugada del 7 de julio en su residencia privada de Puerto Príncipe, y las investigaciones preliminares no constataron que la guardia encargada de su seguridad resultara herida.Desde el magnicidio, las autoridades no respondieron cómo un comando de extranjeros pudo llegar a la habitación del exmandatario sin apenas resistencia.El abogado del acusado aseguró a la prensa que la detención de Raguel es ilegal, y denunció que estaba siendo utilizado como "chivo expiatorio" en el caso del asesinato.El exjefe de la Unidad de Seguridad Presidencial también fue llamado a declarar a mediados de julio, pero no se presentó ante la Fiscalía alegando falta de autorización del cuerpo policial.Con el arresto suman 27 los detenidos por sospechas de participar en el magnicidio, entre ellos tres policías, 18 colombianos y cinco estadounidenses de origen haitiano.

