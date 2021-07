https://mundo.sputniknews.com/20210724/podra-un-libro-explicar-el-funcionamiento-general-del-mundo--1114456300.html

¿Podrá un libro explicar el funcionamiento general del mundo?

¿Podrá un libro explicar el funcionamiento general del mundo?

El renombrado escritor presenta su nueva novela editada por Alfaguara. 24.07.2021

¿Podrá un libro explicar el funcionamiento general del mundo? ¿Podrá un libro explicar el funcionamiento general del mundo?

Tras la publicación del libro El funcionamiento general del mundo, su autor, el escritor argentino Eduardo Sachieri, dialogó con GPS Internacional para analizar los aspectos destacados de su nueva obra.El prolífico autor, cuya extensa obra ha tenido distribución y relevancia a nivel internacional, presenta su nuevo trabajo editado por Alfaguara. En lo concerniente a las características de su obra, "mi literatura siempre se ha nutrido de mis mundos cotidianos y universos próximos", sostuvo el escritor. En este sentido, "esta historia navega entre dos tiempos, el presente y el año 1983, que en Argentina fue el último año de una dictadura muy prolongada que había calado hondo en muchos comportamientos sociales", aseveró.En ese marco, "si bien no tengo una mirada optimista en cuanto a qué hemos logrado como sociedades latinoamericanas en las últimas décadas, sí ha habido una estabilización interesante en lo que refiere a ciertas normas básicas de convivencia y respeto por las instituciones", sostuvo Secheri. Más aun, "hoy en día a prácticamente nadie se le ocurriría romper los procesos legales y democráticos, lo cual hace unas décadas atrás no estaba tan claro en nuestros países", añadió.Sobre la hazaña uruguaya en el MaracanáEn otro orden, con respecto a su vínculo con Uruguay, se destaca su historia "Una sonrisa exactamente así", que versa sobre la hazaña de la selección uruguaya de fútbol en la final de la Copa del Mundo de 1950, ante Brasil en el Estadio Maracaná. Al respecto, "la dimensión de una epopeya tiene que ver con el tamaña del obstáculo", indicó. La historia del maracanazo es tan célebre, "que también es muy difícil contarla y que te la crean, dado que la rodea de una épica muy desmesurada", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Eduardo Moggia, con quien dialogamos sobre el avance del movimiento talibán en los países de Asia Central.Crecen las interrogantes en torno a la seguridad regional en Asia CentralLas autoridades rusas han declarado que brindaran asistencia a Tayikistán en caso que extremistas afganos invadan el territorio del país de Asia Central. Al respecto, "en primer lugar, tenemos que destacar que luego de años de ocupación, el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán implica una derrota frente a las fuerzas de los talibanes", aseveró. Tras el dominio de casi 85% del territorio afgano, "ahora el avance de los talibanes es sobre las fronteras de las ex repúblicas soviéticas", indicó Moggia.En este marco, "esto se va a transformar en un problema para Rusia y China, por la gran cantidad de población musulmana que hay en los países de Asia Central", indicó. Por tanto, "ambas potencias van a seguir afianzando sus vínculos estratégicos para el proyecto euroasiático, con el antiguo Cordón de la Seda que hoy se va a extender hacia el continente europeo", sostuvo. En ese sentido, "la colaboración irá avanzando hacia la configuración de un eje euroasiático", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los marcos de cooperación internacional relativos al desarrollo sostenible.Se intensifica la violencia política en BirmaniaEn Sputnik también dialogamos con la investigadora argentina Clara Sánchez, quien analizó la situación política en Birmania. En este marco, las "fuerzas armadas todavía no han considerado la posibilidad de plantear un retorno a la democracia, ya que consideran que la situación actual del país no permite dar nuevamente este paso", aseveró. Dado lo que duró la última dictadura en Birmania, "se podría decir que esta transición va a ser más larga de lo que la cúpula militar anunció", indicó.TantománEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el dúo Tantomán, con quienes dialogamos sobre la presentación de su nuevo disco, "Canciones que cuentan".

