https://mundo.sputniknews.com/20210722/moscu-tomara-medidas-para-impedir-la-agresion-contra-tayikistan-si-surge-tal-necesidad-1114378139.html

Moscú tomará medidas para impedir la agresión contra Tayikistán si surge tal necesidad

Moscú tomará medidas para impedir la agresión contra Tayikistán si surge tal necesidad

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú tomará medidas para no permitir una agresión contra Tayikistán de surgir tal situación, con este fin los militares rusos acuartelados... 22.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-22T09:59+0000

2021-07-22T09:59+0000

2021-07-22T09:59+0000

defensa

zona de conflicto

talibanes

tayikistán

asia central

afganistán

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1114378101_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_f0c9da1637eec84c034cae6879cc0adf.jpg

Los ministerios de Defensa y los servicios de guardia fronteriza de ambos países mantienen intensos contactos, usando enérgicamente instrumentos de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC, integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Rusia), señaló."Los militares rusos acuartelados en la base 201 de la república efectúan ejercicios tácticos planificados y fuera del plan", subrayó.Según el diplomático, Rusia seguirá prestando ayuda en el fortalecimiento de la capacidad de combate de Tayikistán."Seguiremos ayudando a Tayikistán a fortalecer su capacidad de combate tanto en formato bilateral como en el marco de la implementación de la decisión del Consejo de la OTSC del 23 de septiembre de 2013 sobre el fortalecimiento de la frontera tayiko-afgana, que es el instrumento clave de la garantía de la seguridad en las fronteras sur de la OTSC".Moscú mantiene permanentes contactos con Uzbekistán por la situación en Afganistán, agregó Rudenko."El conflicto afgano y su impacto negativo en los Estados limítrofes de Asia Central no puede menos que preocuparnos, por eso estamos en permanente contacto con la parte uzbeka. Uzbekistán –nuestro aliado y socio estratégico– tiene frontera común con Afganistán. Estamos preparados para prestar una ayuda adicional a nuestros amigos de surgir tal necesidad y de recibir la respectiva solicitud de los dirigentes uzbekos", dijo.Las provincias septentrionales de Afganistán, antaño tranquilas, se convierten en un nuevo "punto caliente" como consecuencia de la apresurada retirada de las tropas de Estados Unidos, constató Rudenko."El Talibán de hecho controla de lleno la frontera con Tayikistán. Las numerosas organizaciones terroristas internacionales, como ISIS* y células de Al Qaeda* (proscritos en Rusia), fortalecen sus posiciones", señaló.Según datos del vicecanciller, a Afganistán están llegando grupos extremistas extranjeros procedentes de las zonas de hostilidades del Medio Oriente y África del Norte, se intensifica el enganche de los habitantes de Asia Central para completar las filas de las organizaciones extremistas.La incesante degradación de la situación en Afganistán entraña una amenaza directa para Asia Central, dijo."Durante el IV encuentro de los cancilleres de Rusia y de los Estados de Asia Central, celebrado en Taskent el 16 de julio, y en su declaración conjunta se subrayó la importancia de coordinar los esfuerzos con el fin de minimizar el impacto negativo de esos riesgos en la seguridad de nuestros países", recordó.Los talibanes controlan hasta un 80% de la frontera afgano-tayikaHasta un 80% de la frontera entre Afganistán y Tayikistán está hoy bajo control de los talibanes, dijo a Sputnik una fuente del Comité tayiko de Seguridad Nacional.Tayikistán promete no utilizar su ejército contra las naciones vecinasA su vez, el presidente tayiko, Emomalí Rajmón, afirmó este 22 de julio que su país nunca utilizará su ejército contra las naciones vecinas."Afirmamos categóricamente que nuestras Fuerzas Armadas jamás serán utilizadas contra las naciones vecinas. Al contrario, siempre hemos abogado por la paz y la estabilización en las naciones limítrofes, por vivir en un ambiente de calma, estabilidad, amistad y cooperación con nuestros vecinos", manifestó Rajmón en su discurso ante el personal de las Fuerzas Armadas, reservistas y agentes de los cuerpos de seguridad.El mandatario señaló que los tayikos no pueden quedar indiferentes ante lo que sucede en Afganistán, su vecino más cercano y país amigo con el que comparte la lengua, la religión y la cultura.Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes* y, desde 2015, ISIS*, ambas organizaciones prohibidas en Rusia.En 2020, Washington y representantes del movimiento Talibán* firmaron en Doha el primer acuerdo de paz en más de 18 años de guerra, en el que se prevé la retirada de tropas extranjeras en 14 meses y el inicio de un diálogo entre los afganos tras un intercambio de prisioneros.En septiembre de 2020, en Catar empezaron unas negociaciones afganas, pero en casi 10 meses las partes no lograron coordinar su agenda ni llegar a un acuerdo sobre los asuntos clave, en particular, sobre el cese del fuego entre las fuerzas gubernamentales y los talibanes.

https://mundo.sputniknews.com/20210722/deterioro-de-situacion-en-afganistan-amenaza-a-asia-central--1114374738.html

https://mundo.sputniknews.com/20210630/el-renacer-del-emirato-islamico-cuando-eeuu-se-vaya-los-talibanes-se-apoderaran-de-afganistan-1113669694.html

https://mundo.sputniknews.com/20210517/afganistan-huya-el-que-pueda-1112250447.html

https://mundo.sputniknews.com/20200302/eeuu-deja-afganistan-a-merced-de-los-terroristas-rendicion-incondicional-o-triunfo-de-trump-1090651994.html

tayikistán

asia central

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zona de conflicto, talibanes, tayikistán, asia central, afganistán, rusia