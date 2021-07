https://mundo.sputniknews.com/20210722/esta-indefenso-la-pesadilla-legal-de-un-marinero-espanol-atrapado-en-yemen-desde-hace-10-meses-1114386439.html

"Está indefenso": la pesadilla legal de un marinero español atrapado en Yemen desde hace 10 meses

"Está indefenso": la pesadilla legal de un marinero español atrapado en Yemen desde hace 10 meses

La mujer de Pablo Costas Villar, marinero retenido en Yemen, demanda una mayor implicación de las autoridades diplomáticas españolas.

El marinero Pablo Costas Villar lleva 10 meses retenido en Yemen. En concreto, en el puerto de Al Mukalla, donde se encuentra el buque Cobija, del que el gallego es capitán. El hombre fue acusado por Australia de pesca ilegal, sin embargo, fue apresado en el país de la península arábiga. En este lugar fue enjuiciado y un tribunal le condenó a tres meses de arresto. Pena que compartió con el resto de la tripulación de la embarcación, formada por 32 hombres indonesios, peruanos, namibios y senegaleses. No obstante, el grupo continúa en este enclave yemení del mar Rojo.Ante la situación, la mujer de Costas Villar ha enviado una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Una misiva desesperada en la que denuncia "la pasividad de las autoridades diplomáticas y consulares españolas encargadas de la repatriación de su marido". Se refiere a los consulados de España en Riad (Arabia Saudí) y Mascate (Omán), organismos que, según ella, conocen la problemática y el estado de su solicitud de repatriación, demandada hace casi dos meses.La esposa del marinero gallego señala las dificultades que padece su marido a nivel administrativo. "Yemen es un país en guerra desde hace años. Un país donde la seguridad jurídica no existe", comienza. "Prueba de ello es que ha estado sometido a un procedimiento judicial sin contar con las mínimas garantías procesales", resalta la mujer, residente en el municipio pontevedrés de Bueu.El texto reza que el abogado que representa a Costas Villar es el mismo que el de la empresa armadora y de la Agencia Marítima. "Entre estos existe una confrontación de intereses, por lo que se vulneran claramente el derecho a un proceso justo y a la tutela judicial efectiva", apunta. Además de compartir letrado con ambas entidades, el marinero no puede comunicarse directamente con él ya que no emplean el mismo idioma. "Mi marido habla el inglés marítimo, el abogado al parecer solo utiliza el árabe", indica. Además, la mujer del marinero denuncia que su esposo no recibe las decisiones tomadas por la Corte Judicial por "quien dice representarlo judicialmente". Según la carta, el capitán del Cobija se encuentra en "una situación de indefensión". Ninguno de los dos consulados ha tomado "las medidas necesarias para evitar esta injusticia". Tan siquiera le han entregado una traducción de la resolución judicial que recientemente le fue entregada. También expone que "la empresa propietaria del buque ha abandonado a la tripulación a su suerte". Esta les obliga a permanecer en el barco en todo momento sin percibir salario alguno y "expuestos a una situación insostenible a nivel alimentario, de habitabilidad, salubridad y seguridad para las personas". En una conversación con el Diario.es, el capitán confiesa que apenas les quedan víveres y agua potable en el barco. Además, tras la rotura de la cadena de fondeo, las ratas han comenzado a subir a bordo.En el texto puntualiza que la mayor parte de la ayuda ha sido dada por el sindicato gallego Central Unitaria de Traballadoras (CUT). Un mensaje al cabeza de la cartera de Asuntos Exteriores que acaba con una petición: que se establezcan todas las herramientas necesarias para la repatriación de su marido, se persone personal diplomático en Al Mukalla y se garantice el traslado seguro. Así, poner punto y final a esta pesadilla.

