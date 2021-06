https://mundo.sputniknews.com/20210624/los-huties-rebeldes-de-yemen-muestran-el-derribo-de-un-dron-con-un-misil--videos-1113517692.html

Los hutíes rebeldes de Yemen muestran el derribo de un dron con un misil | Videos

El movimiento armado huti Ansar Alá se atribuye el derribo de un dron de fabricación estadounidense ScanEagle en la provincia de Marib, en Yemen. El vídeo del... 24.06.2021, Sputnik Mundo

Según apuntan en el portal ruso sobre armamento Russkoe Oruzhie, el movimiento armado utilizó un misil 358 para neutralizar el aparato a juzgar por las imágenes, donde "se ve una gran ala en forma de equis que vuela a relativamente baja velocidad". Sin embargo, otras fuentes sugieren que se trata de misiles aéreos R-27 modificados para ser lanzados desde tierra; los mismos que fueron suministrados a cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea de Yemen antes de que estallara el conflicto entre los rebeldes hutíes —apoyados por Irán— y las fuerzas leales al Gobierno.Desde el Ejército estadounidense aseguran que no tienen conocimiento de ningún dron derribado en Oriente Medio; tampoco de ningún aparato sobre Marib. La teniente coronel Karen Roxberry y portavoz del Mando Central del Ejército subrayó el 24 de junio que "ningún activo había sido derribado en la región". "No estamos volando sobre Marib", zanjó, citada por The Washington Post y Military.com. Desde el Ejército estadounidense no comentaron las imágenes de los supuestos restos del dron publicadas en las redes, y en las cuales se pueden ver inscripciones en inglés.El ScanEagle pesa 18 kilos y tiene tres metros de envergadura. Puede traтsportar una carga útil de seis kilos y mantenerse en el aire durante 20 horas.

