Annual, 100 años del Desastre de España en Marruecos que lo cambió todo

El Desastre de Annual es la punta del iceberg de un largo conflicto que tuvo repercusiones profundas en el ejército, la política y socialmente. Entender Annual... 21.07.2021, Sputnik Mundo

Hace cien años, España vivió uno de sus episodios más trágicos y, en cierta manera, omitidos hasta ahora. El Desastre de Annual es el episodio más desastroso de la extensa campaña de Marruecos, la guerra que España sostuvo en el Rif, en el entonces Protectorado.Este centenario nos influye mucho más de lo que se cree, por cercanía temporal, pero también geográfica. Pero, sobre todo, por su papel en la Guerra Civil que estalló en 1936. "Si la Guerra Civil es uno de los episodios que más nos sigue marcando como sociedad, esta no se entiende sin las campañas de Marruecos", explica a Sputnik el historiador Daniel Macías, coordinador de un amplio y profundo ensayo que rememora el centenario de Annual.Las campañas de Marruecos (1909–1927) suponen un punto de inflexión entre la España de la Restauración y la del siglo XX. Además, supuso la aparición del conflicto moderno, se dejó atrás la caballería y los sables y aparecieron los tanques, la aviación y las armas químicas. Entramos en la era que culmina la I Guerra Mundial, la de la "guerra total, con el ataque a civiles, empleando el bombardeo aéreo con bombas incendiarias y de gas, además de a los propios combatientes", certifica el experto en historia militar Roberto Muñoz Bolaños.Y también, a nivel social, fue un conflicto moderno que por primera vez contó con la gran oposición de la opinión pública que, por primera vez, pudo ser testigo de los horrores que padecían los soldados españoles en el frente por la irrupción de la fotografía.¿Qué hacía españa batallando en Marruecos?La publicación de editorial Desperta Ferro rescata testimonios de la época que no dejan de ser dolorosos: Cuerpos mutilados, momias cuyos vientres explotaron. Sin ojos o sin lengua, sin testículos, violados con estacas de alambrada, las manos atadas con sus propios intestinos, sin cabeza, sin brazos.La pregunta que se hicieron miles de españoles era, ¿para qué tanto sufrimiento, qué hacemos en Marruecos?En el reparto colonial, a España, una potencia debilitada y retrotraída tras las pérdidas de las colonias de Cuba, Filipinas y la guerra con Estados Unidos, la guerra colonial le pilló fuera de forma. "Cada ministro y cada militar tenía ideas opuestas", explica Fernando Puell, historiador y militar.Había secciones militares muy diferenciadas, por un lado, la cortesana, muy cercana al rey Alfonso XIII, que jugó un papel muy influyente a la hora de mantener la presencia militar en el Protectorado. Con España como nación moribunda, "los políticos de los partidos dinásticos, especialmente del Liberal, defendieron la expansión en Marruecos para volver a situar a España en el club de las potencias imperiales", explica Bolaños.Atención: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidadPor otro lado, en el ejército había también una corriente que replanteaba la presencia en el Rif y abogaba por el repliegue y, por último, estaban los africanistas, los militares que se iban curtiendo in situ, en las contiendas de Marruecos. Estos últimos concebían España como un imperio que debía expandirse militarmente, "son nombres de sobra conocidos, Mola, Sanjurjo, Millán–Astray o Franco, lo que les unía era un ultranacionalismo exacerbado", explica Macías.Años de batallas sepultados por dos derrotasPero si las campañas de Marruecos convivieron con multitud de ministros de Defensa y presidentes, idas y venidas de generales y hasta de sistema, con la irrupción de la dictadura de Primo de Rivera en la etapa final, todos estos años de Protectorado quedan sepultados por episodios dramáticos: los del Barranco del Lobo (1909) y sobre todo, el Desastre de Annual.Hay ecos que sobreviven de aquella pesadilla militar a través de coplillas populares:"Así que no es de extrañar que aquellas circunstancias se recogieran en coplillas populares: "En el barranco del Lobo/ hay una fuente que mana/ sangre de los españoles/ que murieron por la Patria (…) Melilla ya no es Melilla/ Melilla es un matadero/ donde van los españoles/ a morir como corderos"En Annual, la madrugada del 22 de julio de 1921 comenzó la tragedia en la que perdieron la vida entorno a diez mil soldados del ejército español, fruto de una caótica gestión de unos mandos descoordinados y enfrentados al poder político y de unos soldados desmotivados y maltrechos para una guerra colonial.No perdamos de vista que hablamos del África colonial, donde las potencias dominantes cedieron a España la región del protectorado, "a España le correspondió el norte de Marruecos por imposición británica, ya que no aceptaba la presencia francesa enfrente de Gibraltar", detalla Bolaños. Así, a España le tocó bailar con la más fea. El Rif era una zona indómita, montañosa –solo 10 km2 de los 23.000 km de la zona española eran llanos– y con tribus o cabilas guerrilleras e insurrectas que ni siquiera se plegaban al control del sultán de Marruecos.El desastre que lo cambió todoAnnual dejó un saldo de, al menos, 7.900 soldados españoles muertos, a los que hay que añadir los más de 2.000 soldados indígenas que combatían junto a las tropas españolas. La huida de los españoles provocó la exposición de un ejército europeo que fue masacrado por guerrilleros africanos de las montañas. Una vergüenza dolorosa para unos militares que, por primera vez, se veían ante la obligación de rendir cuentas ante la sociedad y, sobre todo, ante la política.Además, el Desastre de Annual tuvo un impacto visual ya que es la primera vez que al frente llegaron cámaras fotográficas que quedaban fuera del control de la propaganda. "Los soldados de cuotas, los de clase media, llevaban sus propias cámaras, también por eso fue la primera guerra moderna y también por eso, después llegó el control propagandístico más férreo de Primo de Rivera sobre qué se mostraba", relata Macías.Pero más allá de la contestación social, las implicaciones políticas fueron importantes. El Congreso quiso depurar responsabilidades, "hasta entonces el ejército se regía a sí mismo, independiente del ejecutivo, legislativo o judicial" advierte Puell.Un país dirigido por militaresPero si Annual es un capítulo trascendente es por las implicaciones en el pulso de poder entre militares y políticos, que define gran parte del siglo XX de España. La España de liberales y conservadores se enfrentó a dos caminos, por un lado, la democratización y por otro, la dictadura militar. "Alfonso XIII y las élites económicas, especialmente las catalanas, optan por esta solución [la militar], haciendo posible el triunfo del pronunciamiento del teniente general Miguel Primo de Rivera", concluye Bolaños.La resaca de Annual precipitó el fin de la Restauración y abrió paso a la España dirigida a paso militar. "El ejército no se sentía supeditado al Gobierno, sino que era tutor y vigilante del correcto funcionamiento de la nación", detalla Puell. Sin embargo, cuando el Congreso de los Diputados en 1923 quiso saber qué había pasado en Annual –a través del Expediente Picasso– se precipitó el golpe de Estado de Primo de Rivera.Luego, llegaría el turno de los emergentes generales africanistas, que despreciaban la política nacional y que terminaron con la II República con el estallido de la Guerra Civil que erigió a Franco como caudillo venido de Marruecos. "Son militares que se curtieron combatiendo contra el rifeño y que se brutalizaron en las campañas de Marruecos. Eso explica también la respuesta a la Revolución de Asturias (1934) o la sublevación (1936), por eso la Guerra Civil la conectó con las campañas de Marruecos, para que entendamos por qué incluso esto tiene su eco hoy día".La latencia de Annual está no solo en la Historia. En el Rif, entidades locales como la Asamblea Mundial Amazigh viene reclamando justicia y subsanación por los horrores de la guerra y el uso de armas químicas al Gobierno español, sin éxito. Una visión más constructiva la exponía en diciembre el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell que proponía usar el centenario para "cerrar heridas" con Marruecos. Annual, una pesadilla que, por mucho que duela, hay que revisitar.

