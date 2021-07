https://mundo.sputniknews.com/20210719/cali-la-sucursal-de-la-resistencia-en-colombia-1114285407.html

Cali, la sucursal de la resistencia en Colombia

Cali, la sucursal de la resistencia en Colombia

Los movimientos de manifestantes denominados Primeras Líneas ya existen en toda Colombia pero para comprenderlos hay que entender por qué la ciudad de Cali es... 19.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-19T21:26+0000

2021-07-19T21:26+0000

2021-07-19T21:26+0000

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

iván duque

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1113131189_0:46:2891:1672_1920x0_80_0_0_eeb6648144506ba6da46da43dcc268e2.jpg

La República de Colombia conmemora su Día de la Independencia el 20 de julio de cada año, en honor a la firma del Acta de Revolución que, ese día de 1810, proclamó un nuevo gobierno provisional para el que en ese entonces era el Virreinato de Nueva Granada, en sustitución del poder español. A pesar de los tradicionales actos públicos, el centro de atención de la fecha patria estará en las movilizaciones sociales que llegarán a Bogotá desde varios puntos del país pero que también se replicarán en varias capitales.Uno de los actos principales es el convocado por el Comité Nacional del Paro, articulación de sindicatos y organizaciones sociales que lleva adelante el diálogo con el Gobierno de Iván Duque. El Comité convocó a movilizaciones "masivas y pacíficas" en Bogotá desde la mañana. La convocatoria incluye números musicales en apoyo a la plataforma del Comité.No será la única convocatoria a protestas, ya que los movimientos conocidos como Primeras Líneas —colectivos de jóvenes surgidos de las protestas en varias ciudades— llamaron a marchar hacia la capital colombiana el 20 de julio en lo que denominaron Gran Avanzada Nacional hacia Bogotá.A diferencia del llamado central del Comité Nacional del Paro, la avanzada de las Primeras Líneas agrupa a una diversidad mayor de sectores populares y comunidades indígenas de Colombia y es calificada desde el Gobierno de Duque como una "amenaza a la seguridad".Jhoe Sauca, dirigente social e integrante del pueblo indígena Kokonuko, dijo a Sputnik que los colectivos auguran "una fuerza masiva del pueblo colombiano" durante la manifestación.Sauca, oriundo del departamento del Cauca, consideró que "es indispensable seguir ejerciendo el trabajo de lucha de organizaciones de Primeras Líneas" pero advirtió sobre la necesidad de que "se actúe inteligentemente para que no se permita la estigmatización, el señalamiento y la represión" por parte del Gobierno.Según el dirigente, el Ejecutivo colombiano busca aprovechar las acusaciones sobre supuesto financiamiento ilegal o infiltración de "grupos armados ilegales" en las Primeras Líneas "como justificación para desaparecer, asesinar, violentar o judicializar manifestantes".Sauca deseó que la jornada del 20 de julio "sea un día histórico de movilización, de una manera pacífica, contundente y con propuesta de todos los sectores para el cambio estructural que se sueña como nación colombiana".¿Por qué Cali es el epicentro de las protestas en Colombia?Para comprender el fenómeno de las Primeras Líneas es necesario repasar el papel que la ciudad de Cali, una urbe de 2,4 millones de habitantes, capital del departamento de Valle del Cauca, tiene desde el origen de las protestas contra el Gobierno.Felipe Martínez, reportero del periódico independiente colombiano Desde Abajo, recorrió varias veces la ciudad para cubrir las movilizaciones. En diálogo con Sputnik, ratificó que debe considerarse a Cali como "el epicentro del levantamiento popular en Colombia, tanto por la magnitud de la protesta como por el ejercicio de lo que se fue consolidando como los denominados puntos de resistencia".Martínez explicó que se llegaron a montar unos 25 puntos de resistencia en Cali. Se trata de cortes de tránsito donde se concentran los manifestantes, organizando ollas populares y otras actividades comunitarias. Según el periodista, el funcionamiento de estos puntos marcó una diferencia con otros puntos del país, donde la protesta no fue tan intensa y la represión policial y militar no alcanzó el mismo grado de violencia.Una de las explicaciones más poderosas para este fenómeno es el hecho de que los jóvenes caleños sufren en mayor medida los impactos de la crisis económica, incluso desde antes de la pandemia de COVID-19. El desempleo en hombres y mujeres jóvenes creció en el último año de forma más acelerada que en otras ciudades del país, apuntó Martínez, dejando a miles de jóvenes "que no encuentran opciones laborales ni de educación" en la ciudad.El reportero de Desde Abajo sostuvo que la mayoría de los jóvenes de barrios humildes que se sumaron masivamente a los puntos de resistencia participaron por primera vez de movilizaciones sociales en 2020, por lo que debieron aprender en la calle a resistir la violencia de la respuesta policial y militar, , que desde el 28 de abril de 2021 ya produjo al menos 44 homicidios y más de 4.000 hechos de violencia en todo el territorio..Muchos de estos jóvenes, sin embargo, tienen la particularidad de haber atravesado un servicio militar obligatorio, todavía vigente en Colombia. "Muchos ya vienen con la experiencia y el ejercicio de la guerra, ya lo han tenido que vivir porque han sido obligados a ser parte de las fuerzas militares y policiales", apuntó Martínez, asegurando que los manifestantes lograron así tener "una respuesta que está a la altura de un nivel de confrontación que las fuerzas de seguridad no imaginaban".La acción de este tipo de expresiones dio vida a movimientos como Primera Línea Cali o la 'Unión de Resistencias Cali, Primera Línea Somos Todos y Todas', instancias que crecen en capacidad de organización. "Se está gestando un nuevo actor político y social popular en la ciudad de Cali", remarcó el periodista.Martínez evitó aventurar qué relación tendrán estos movimientos con los partidos políticos de cara al proceso electoral que Colombia atravesará en 2020. "Algunos sectores plantean que para que todo esto no se pierda el año entrante hay que 'votar bien'. No dicen el candidato por el que hay que votar sino simplemente que hay que 'votar bien'", explicó.Otros sectores, dijo Martínez, prefieren mantenerse en la órbita estrictamente comunitaria, promoviendo la organización de comunidades en torno a exigencias populares y trabajando en experiencias como huertas urbanas, cines populares o torneos deportivos barriales, entre otros.

https://mundo.sputniknews.com/20210719/policia-de-colombia-inicia-cambios-en-su-imagen-1114245025.html

https://mundo.sputniknews.com/20210717/detienen-a-12-personas-en-colombia-que-planeaban-ataques-contra-la-fuerza-publica-1114200513.html

https://mundo.sputniknews.com/20210718/indigenas-en-colombia-proponen-consulta-popular-para-superar-la-crisis-social-1114204623.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Pintado https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Sergio Pintado https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

paro nacional en colombia (2021), iván duque, colombia