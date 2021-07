https://mundo.sputniknews.com/20210716/la-primera-linea-un-germen-cosechado-en-medio-de-las-protestas-en-colombia-1114154675.html

La Primera Línea, un germen cosechado en medio de las protestas en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — Un nuevo movimiento social surgido en medio del estallido social en Colombia empieza a configurarse entre los jóvenes del país quienes bajo... 16.07.2021, Sputnik Mundo

Si bien su denominación hace alusión a la terminología militar, en la que las posiciones más cercanas al área de conflicto se denominan línea del frente o primera línea, sus integrantes, la mayoría de ellos jóvenes que en ocasiones no sobrepasan los 30 años, sostienen que no hay nada más alejado de la realidad, pues sus pretensiones no son belicosas.Al contrario, sostienen, buscan protegerse y defenderse de las agresiones que en medio de las protestas puedan infligirles los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía."La primera línea es la respuesta al estallido social en Colombia, puesto que nosotros somos esa inconformidad, esa rebelión en torno a la injusticia social que se da en nuestro país", dice en diálogo con Sputnik el joven Iván Pasos, vocero del denominado Paso del Aguante, en Cali (suroeste), un lugar en el nororiente de esa ciudad que hasta antes de las protestas, y durante décadas, se conocía como Paso del Comercio.No es el único sector de la ciudad que ha cambiado de nombre, pues una zona llamada por los más viejos como Puerto Rellena ahora es popular entre los jóvenes como Puerto Resistencia.Cali, un referentePero, ¿por qué Cali cobra especial importancia en un fenómeno que afecta a todo el país, donde también se habla de la Primera Línea en diferentes ciudades?Iván explica que "Cali es uno de los primeros escenarios que tuvo más relevancia a nivel nacional en términos de protesta", ya que es "un pueblo sublevado y rebelde por la variedad de culturas que viven" en él, por lo que ahora se les identifica como "la resistencia".En la práctica, su resistencia se ejerce mediante escudos improvisados fabricados con barriles metálicos cortados a la mitad, gafas plásticas, capuchas y en ocasiones cascos de patinadores para protegerse de posibles impactos de municiones disparadas por el Esmad o por las mismas piedras que vuelan de un lado a otro en algunas manifestaciones que terminan en disturbios.De hecho, sus dotaciones son objeto de discusiones en diferentes sectores sociales y políticos del país, algunos de los cuales los defienden y otros los señalan de estar financiados por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las antiguas FARC.Consulado acerca de si la Primera Línea recibe alguna financiación, Iván lo niega, y asegura que sólo es consciente de que en Cali han recibido apoyo de la Arquidiócesis de esa ciudad."No recibimos ningún tipo de financiamiento. La única organización que nos tendió la mano en Cali fue la Arquidiócesis de Cali y nos ha estado colaborando con los espacios, el transporte, la alimentación", dice, y subraya que detrás de los jóvenes no existe ningún grupo rebelde o político que los impulse, como asegura el Gobierno."No somos un grupo subversivo ni alzado en armas. Nosotros no estamos financiados por grupos ilegales y eso es una cortina de humo que busca levantar el Gobierno poniéndonos como si fuéramos una guerrilla, lo cual no es cierto. Venimos de un estallido social, pero no somos financiados por un grupo insurgente", una estigmatización que le preocupa y por la cual puso como condición para esta entrevista que fuera hecha sólo por la plataforma de mensajería Whatsapp, por aquello del cifrado de extremo a extremo que ofrece la aplicación.Pese a su negativa sobre la financiación, el miércoles la Corte Suprema de Justicia citó a versión libre (para el próximo 20 de agosto) al senador de izquierda Gustavo Bolívar para que explique por qué abrió una colecta en la plataforma Vaki donde reunió más de 200 millones de pesos (53.000 dólares) para la compra de cascos, gafas y otros utensilios de protección para dárselos a los jóvenes de la Primera Línea.Primera semillaEl germen de la Primera Linea se sembró el 21 de noviembre (21N) de 2019, cuando se concentraron en el país (especialmente en Bogotá) una serie de marchas de jóvenes en rechazo al Gobierno que se extendieron por varias semanas, pero la seguidilla de protestas fue interrumpida por la llegada de la pandemia al país.En abril pasado, y pese a estar atravesando el tercer pico de la pandemia, dicho germen germinó y se configuró entonces en la Primera Línea, que con fuerza irrumpió en el escenario nacional y cuyas acciones y propósitos son incluso observados por la comunidad internacional.Sostiene que en los últimos dos meses, en el marco de las protestas que se dieron en todo el país, los jóvenes de la Primera Línea se organizaron mediante asambleas populares para escoger a sus voceros y plantear una hoja de ruta ante el Gobierno, un proceso que resulta ágil a los ojos ciudadanos, pero que el propio Iván asegura que ha sido demorado."Hemos tardado dos meses en organizarnos, algo que a nosotros nos parece muy lento, porque la respuesta institucional es muy rápida. El Gobierno invitó a sentarse a la mesa de un momento a otro y nosotros no sabíamos a quién delegar, a quién poner a negociar. Esas son las cosas a las que estamos dando respuesta en estos momentos", dice.Explica que la Primera Línea es un movimiento social que viene en construcción y que tiene una incidencia como organización social, pero que por el momento no sostiene ninguna pretensión política.Por lo pronto, sus integrantes han propuesto una movilización para el 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, y confían poder reunirse con el Gobierno el lunes, en Bogotá, para dialogar sobre las garantías a la movilización, al derecho a la protesta y el respeto por los derechos humanos.Las manifestaciones de los dos últimos meses, muchas de las cuales terminaron en violentos enfrentamientos y que se han cobrado decenas de muertos, llevaron a Colombia y a los reclamos sociales de los ciudadanos a los titulares de todos el mundo.

