"La ciberseguridad debe estar en el aula": la Carta de Derechos Digitales a años luz de la realidad

La Carta de Derechos Digitales abre el debate sobre la convivencia digital y la garantía de derechos en la red. El vacío legal es enorme y la ciberdelincuencia... 15.07.2021, Sputnik Mundo

¿Cuántas veces te has conectado a la red esta semana?, ¿cuántas veces hiciste log–in?, ¿en cuántos lugares te diste de alta o simplemente subiste una foto o compartiste una ubicación?, ¿te conectaste a algún wifi abierto? Queramos o no, nuestra huella digital dice mucho más de nosotros de lo que crees.Es sabido que entre la legislación y el control de nuestra información digital y la realidad hay un abismo. Solo hay que mirar los años de lucha que han pasado para que Europa pacte algo parecido a una Tasa Google. No obstante, a pesar de la velocidad y distancia tan grande, Pedro Sánchez expone que abrimos una nueva etapa con una Carta de Derechos Digitales.El presidente del Gobierno presumía de apuesta por la transformación digital en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un 29,58% de los 70 mil millones de euros del primer paquete de medidas procuran la modernización en la red.La Carta es por el momento solo un documento orientativo y no normativo, organizado en capítulos por derechos a la libertad, a la protección de datos, derechos de identidad y el control de ésta, con lo que se refiere también al derecho al pseudoanonimato o a no ser localizado y perfilado. El capítulo VI alude a la seguridad digital y como novedad, aparece la herencia digital de servicios y contratos de una persona fallecida a sus herederos. El bloque de Derechos de Igualdad señala la protección de menores y mayores –los más desprotegidos–, además del derecho a la participación, referido a la libertad de expresión o información entre otros. La Carta entra al fin en los derechos en el entorno laboral y empresarial, mencionando en primer lugar el derecho a la desconexión digital.La Carta perfila una contención respecto al rol de las redes y el poder de algoritmo, preservando al ciudadano el derecho al trato humano y a la no discriminación de los sistemas a las personas. El Gobierno sacaba pecho este 14 de julio por posicionarse a la vanguardia europea en la regulación digital, pero lo cierto, es que el documento destaca por la vaguedad de sus términos. Los padres "procurarán", los poderes públicos "promoverán", "se reconoce el derecho a…"Una carta poética en el lodazal digitalNo hay que ser un halcón para entender que internet late a otro ritmo que exigirá mucha más concreción y asertividad. "Internet está compuesto por empresas que dan servicios y soporte, y por ello quieren ganar dinero", cuenta a Sputnik Jorge Coronado, una de las mentes más disruptivas en el ámbito de la convivencia digital.Coronado es perito informático y trabaja investigando y asesorando contra ciberdelincuencia. Su pequeña startup, Quantika14, fue absorbida por Lazarus Technology gracias a su creación de herramientas para la seguridad digital, "pero siempre con un criterio social y accesible, me preocupa ser ético con los datos de la gente y ofrecer productos accesibles que siempre tengan una versión gratuita".De tábula rasa a Dantés GateSi viste 'El Caballero Oscuro: La leyenda renace', la tercera película de Batman (2012) de Christopher Nolan, recordarás que Catwoman se aliaba con Batman para borrar su pasado de internet y archivos digitales. Tabula Rasa era ese dispositivo mágico con el que Catwoman quería borrar su oscuro pasado, ¡y solo estaba al alcance de superhéroes! Después de todo, borrar toda tu información de la red no es fácil, si has intentado darte de baja de Facebook sabes de qué hablo.Pues bien, hay un paso inicial más realista que ha protagonizado Jorge Coronado. Se llama Dantés Gate (DG) y es una aplicación que te permite, en apenas unos segundos, obtener toda la info ligada a un nombre o teléfono que hay en la red. "Es un proyecto muy personal que he ido desarrollando a medida que investigaba a otras personas y me daba cuenta de la cantidad de tiempo que se pierde, así que he reunido todos los motores de búsqueda para que en apenas unos segundos tengas todo lo que hay sobre ti en la red".Este periodista ha hecho la prueba y he descubierto en 8 segundos dos perfiles ligados a mi nombre que nada tenían que ver conmigo. "Lo he usado para investigar estafas, corrupción en ámbitos políticos, casos de acoso o suplantación de identidad", detalla Coronado."Para hipoteca y cervezas"Coronado se asegura de ser muy llano y claro cuando explica qué hace su empresa con toda la información que aglomera su metabuscador: nada. Cuando accedes a DG lo haces a través del pago de un token (6 euros), para ello solo necesitas dar un mail. A continuación, a través de @dantesgatesbot en Telegram –este es el proceso de una de las versiones– das el nombre o el teléfono de la persona que quieres buscar. DG hace su magia, recopila y rastrea y te ofrece todos los links que tienen algo que ver contigo o con quien tú quieras en un PDF."No explotamos ni hacemos nada con esa info, nuestra premisa era crear un producto rápido y que no generara ni explotara los datos personales de nadie, no almacenamos nada, de hecho, uno de los retos ha sido crear un sistema de memoria que se sobreescriba". Lo único que queda de la consulta es el pago del token, "con eso mantenemos la empresa y yo, en particular, me lo gasto en mi hipoteca y en cervezas, básicamente", explica Coronado. No hay una corporación ni tercera empresa que comercie con datos aquí.Pero internet es más que nunca un lugar dominado por empresas que trabajan la minería de datos y en ese negocio, tú, el usuario, eres la materia prima. Una regulación a años luz de la ciberdelincuenciaRespecto a la llegada a España de la Carta de Derechos Digitales, el sector valora que hace falta mucho más. La aplicación de las leyes por parte de los Tribunales y la propia creación de las mismas por parte de legisladores está a años luz de las necesidades reales.Según datos oficiales del Portal Estadístico de Criminalidad, en España hubo en 2019 218.000 cibercrímenes. Pero según fuentes de la Fiscalía, de todos ellos, solo se acaban juzgando un 4%, bien porque no hay denuncias, porque la policía no tiene vías de investigación o porque las cantidades de dinero robadas son muy pequeñas. Aún así, el dinero es toççrobado, el Banco de España revela que los ciberdelitos en las cuentas bancarias subieron un 45,8%La red necesita regulación, la justicia tiene fronteras nacionales, competenciales y anacrónicas, pero la ciberdelincuencia salta las fronteras, opera globalmente. "Debería haber una legislación global", apunta Coronado.Hasta el momento, Dante's Gate ha servido para muy diversos casos: una mujer descubrió que su expareja había colgado su móvil en páginas de citas para que la acosaran, "porno vengativo", un hombre con orden de alejamiento de su exmujer se hacía perfiles en redes sociales con los nombre de las amigas de ella para seguir en contacto suplantando identidades, delincuentes de a pie los descubrieron; pero, también, ha servido para que un hijo encontrara a su padre con quien nunca había tenido contacto. La experiencia en las oficinas de Quantika 14 es que los delitos ligados a estafas económicas con criptomonedas y su lógica piramidal han crecido exponencialmente a raíz de la crisis de la pandemia. Pero también hay conflictos con la tecnología y los derechos, "tenemos casos en ámbitos de pareja de aplicaciones espía, hay producto en el mercado que pueden usarse para meterte en la vida privada de tu expareja, y no son ilegales, por ejemplo".Desamparados por la respuesta administrativa y legal, la única opción para sobrevivir sin incidentes en este pantanal de reptiles que puede ser internet es con la lógica y el sentido común, ¡no cliques en ese iPad que te ha tocado por la cara!. Pero también hace falta educación. "La concienciación digital debería enseñarse en las aulas, en los colegios, pero también a adultos", concluye Coronado. Si los jóvenes pasan más tiempo en la red que con su profesor, ¿por qué el profesor no les educa en la red?

