Occidente: ¿practica con Bielorrusia para golpear a Rusia?

Occidente: ¿practica con Bielorrusia para golpear a Rusia?

Bielorrusia es ahora mismo el 'punching ball' de la Unión Europea [UE], porque es ahí donde se entrena el bloque comunitario y también la OTAN en la nueva... 14.07.2021, Sputnik Mundo

Occidente: ¿practica con Bielorrusia para golpear a Rusia? Occidente: ¿practica con Bielorrusia para golpear a Rusia?

Bielorrusia: ¿'cobaya' de Occidente?El objetivo último de los actores externos que buscan desestabilizar la situación en Bielorrusia es impedir que Rusia se afiance como potencia global, declaró este lunes el ministro de Exteriores bielorruso, Vladímir Makéi, en la víspera de la cumbre Putin-Lukashenko en San Persburgo.Unas palabras que apuntaban directamente a las sanciones que está aplicando Occidente a su país y de las que el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, admitía: "Lo sentimos, va a afectar a la economía y a la población".Al indicar que algunos de los miembros de la UE han criticado este tipo de sanciones, que pueden ser personales, a personajes o a representantes oficiales de ciertos países, Rivas avisa que estas medidas tienen dos consecuencias: "por un lado, si se admite que van a golpear a la población, significa que a la UE le da absolutamente igual lo que puedan sufrir las poblaciones de esos países. Porque en su política de defender lo que ellos consideran una democracia y los derechos humanos de esos países, no pueden separar el sufrimiento que ellos consideran de las libertades, con el sufrimiento económico de esas poblaciones".Putin: mensaje a Ucrania y cumbre con LukashenkoEste lunes se publicó la página web del Kremlin un artículo –en ruso y ucraniano– del presidente, Vladímir Putin, en el que subraya la unidad histórica que une a su país con Ucrania. Afirma que Rusia está dispuesta a dialogar con Ucrania a condición de que el socio no sirva a los intereses de terceros. En calidad de prefacio a la publicación, Putin indicó que "hace poco, respondiendo durante la Línea Directa a la pregunta sobre las relaciones entre Rusia y Ucrania, dije que los rusos y ucranianos son un mismo pueblo que constituye una unidad".Detalló que esta afirmación no se debe a la coyuntura política, sino que es su convicción. "Es por ello que he considerado necesario exponer mi postura y compartir las valoraciones de la situación existente. […] Rusia está abierta a un diálogo con Ucrania y dispuesta a abordar las cuestiones más difíciles pero para nosotros es importante entender que el socio protege sus intereses nacionales en vez de servir a los ajenos y ser herramienta para contrarrestarnos".Mientras, este martes tuvo lugar una cumbre, precisamente entre el presidente de Rusia, y su homólogo de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko. "Me gustaría señalar al principio de nuestra reunión que la República de Bielorrusia [...] sigue siendo para nosotros un socio importante y fiable en el ámbito de la economía", pronunció Putin.Por su parte, Lukashenko avisó que Bielorrusia resistirá a los embates sancionadores impuestos por Occidente. "Gracias a que no hemos roto los vínculos con Rusia, nuestra economía logró resistir en este período complicado. No se trata solo de esos virus que son las sanciones, es que la economía mundial ha caído mucho. Todos los países sienten ese impacto, incluida China, donde se registra una inflación sin precedentes, desde el punto de vista de ellos. Por eso resistiremos".En este sentido, Rivas advierte que Bielorrusia es un enemigo mucho menor y más débil que Rusia para Occidente, pero al mismo tiempo tiene la suerte de contar con el apoyo de Moscú.Para Rivas está claro que las sanciones que se aplican a Rusia, ha favorecido el renacimiento de una cierta economía rusa. "Las sanciones a Rusia se pueden considerar positivas para la economía rusa y la producción de productos que antes eran importados", concluye Luis Rivas.

ruben morelli En este momento, lo que, leo mucho en los medios rusos (incluidos los medios estatales) son expresiones de inmensa frustración, disgusto e ira y llamamientos para que el Kremlin tome una línea mucho más dura contra las provocaciones de la OTAN. La ira popular es un arma poderosa que Putin puede usar contra sus enemigos, tanto internos como externos.!! 0

