Cuba desmiente a periódico español sobre supuesta renuncia de general

LA HABANA (Sputnik) — El Centro de Prensa Internacional (CPI) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba desmintió, por segunda vez en el día, al... 14.07.2021, Sputnik Mundo

"Fake News. La prensa debe contar los hechos con veracidad y no desinformar", subraya el CPI en su desmentido, publicado en la red social Twitter junto con la noticia de ABC.Según el diario español ABC, el general Burón había dimitido tras cuestionar la toma de decisiones en el seno del Ministerio de Interior por "el uso excesivo de la fuerza policial para reprimir las manifestaciones del 11 de julio".Fuentes cubanas confirmaron que esta noticia es falsa.De acuerdo a la nota publicada por ABC, la noticia de la supuesta dimisión del alto militar había sido confirmada desde Miami, al sureste de EEUU, por el exiliado cubano Juan Juan Almeida, hijo de uno de los líderes históricos de la Revolución en la isla (el comandante Juan Almeida), quien ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones en las redes sociales por difundir noticias falsas.El 14 de julio, el CPI aseguró que el periódico español ABC no tiene corresponsales acreditados en la isla, cuestionando de esa manera la acusación del diario ibérico por el arresto durante las recientes protestas callejeras de su periodista Camila Acosta.El 11 de julio estalló en Cuba una manifestación popular en el occidental municipio de San Antonio de los Baños, detonada por la crisis económica y el incremento en los casos de COVID-19, la cual fue replicada luego en otras localidades del país.Las protestas, sin precedentes desde el triunfo en 1959 de una Revolución liderada por Fidel Castro, derivaron en choques con fuerzas del orden y simpatizantes del Gobierno, llamados por el presidente Miguel Díaz-Canel a defender las calles.Sin un programa ni liderazgo definido, los manifestantes reiteran consignas de "libertad" y exigen cambios en el país, en medio de reclamos de una intervención humanitaria con el presunto fin de encarar los estragos de la pandemia.En ese escenario se registraron disturbios y actos vandálicos que motivaron una serie de arrestos en el país, y al menos una persona murió en circunstancias no especificadas en un choque con la policía en La Habana.Díaz-Canel admitió que existen razones para el malestar social, pero las achacó fundamentalmente al bloqueo económico, financiero y comercial que EEUU mantiene contra Cuba hace más de seis décadas.

Tomas Bonzon Que España se ponga a la vanguardia en este asunto de desinformar y mentir abierta y descaradamente, da cuenta de la naturaleza desvergonzada de ese país. El gobierno español si se precia en algo, debe sancionar a este perioducucho de mala muerte. Mentir no encaja en la libertad de expresión. 0

cuba

