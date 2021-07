Presidente de Cuba llama a la población a salir a las calles para defender la revolución

https://mundo.sputniknews.com/20210711/presidente-de-cuba-llama-a-la-poblacion-a-salir-a-las-calles-a-defender-a-la-revolucion-1114010837.html

El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó a sus partidarios para que salgan a las calles el 11 de julio tras acusar a los enemigos de la Revolución... 11.07.2021, Sputnik Mundo

américa latina

protestas

miguel díaz-canel bermúdez

cuba

También achacó al bloqueo de EEUU la crisis sanitaria que desató unas protestas populares en diversos municipios del país, cuando los ciudadanos salieron para exigir la mejora de la situación económica del país en medio del brote de COVID-19.Asimismo, el presidente cubano exhortó a Estados Unidos a levantar su bloqueo económico, financiero y comercial contra la isla, para demostrar la autenticidad de su preocupación por este país. También denunció en una transmisión especial de la televisión local, a propósito de una serie de manifestaciones en localidades del país, que quienes alientan las manifestaciones no quieren un bien para Cuba, en medio de la pandemia y el peligro de contagio. "¿Eso no es genocidio? ¿Eso no es crimen de lesa humanidad? Yo creo que la vida [y] la historia nos demuestran qué está detrás de todo esto, de acabar con la revolución cubana. No vamos a permitir que nadie manipule nuestra situación. No admitiremos que ningún mercenario vendido a EEUU vaya a provocar desestabilización en Cuba", aseveró.Cuba lleva casi 60 años bajo el embargo de Estados Unidos, lo que ha impedido la llegada de ayuda humanitaria a la nación insular durante la pandemia.

JOAN LOU RAY ¡¡ ABAJO EL BLOQUEO CRIMINAL, DE LOS GRINGOS, CONTRA CUBA!! ¡¡ REVOLUCIONARIOS A LAS CALLES,, LA REVOLUCIÓN SE DEFIENDE HASTA, LA ÚLTIMA GOTA DE SANGRE,, ¡¡ PATRIA OH MUERTE!! 3

cuba

