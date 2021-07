https://mundo.sputniknews.com/20210714/cuba-niega-existencia-de-corresponsalia-del-diario-espanol-abc-tras-el-arresto-de-una-periodista-1114104768.html

Cuba niega existencia de corresponsalía del diario español ABC tras el arresto de una periodista

Cuba niega existencia de corresponsalía del diario español ABC tras el arresto de una periodista

LA HABANA (Sputnik) — El Centro de Prensa Internacional (CPI) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba aseguró que el periódico español ABC no tiene... 14.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-14T17:59+0000

2021-07-14T17:59+0000

2021-07-14T17:59+0000

protestas en cuba 2021

arresto

américa latina

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1b/1093656310_0:191:1920:1271_1920x0_80_0_0_16e3311992e26db3a50ee69dcfb01587.jpg

"El Centro de Prensa Internacional informa que el medio español ABC no tiene, ni nunca ha tenido corresponsalía en Cuba ni corresponsales acreditados en el territorio nacional", subraya un mensaje difundido por el CPI en su cuenta de la red social de Twitter.Acosta fue detenida el 12 de julio y enfrenta cargos por "desacato y desorden público", según declaraciones de su padre al periódico ABC, después de visitar la estación de policía donde se encuentra recluida la comunicadora.Después de su arresto, organizaciones periodísticas y políticos españoles han reclamado la inmediata libertad de Acosta, a quien las autoridades cubanas vinculan además con grupos opositores asentados en el sur de EEUU.Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares reclamó la liberación de Acosta en un mensaje divulgado en Twitter.También se han pronunciado a favor de la excarcelación de Acosta, el líder del Partido Popular de España, Pablo Casado; la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el Instituto Casla, desde Praga; y la organización Reporteros sin Fronteras.Por su parte, el CPI de La Habana confirmó que en Cuba se encuentran acreditados 152 corresponsales de 83 medios de prensa de 23 países, y en el caso particular de España están oficialmente acreditados 24 corresponsales de 12 medios."El Centro Prensa Internacional garantiza la más amplia libertad y apoyo al trabajo de la prensa extranjera con apego y pleno respeto a las leyes y disposiciones vigentes en la República de Cuba", subraya el mensaje en Twitter.El 11 de julio tuvo lugar una manifestación popular en el occidental municipio de San Antonio de los Baños, detonada por la crisis económica y el incremento en los casos de COVID-19, que fue replicada luego en otras localidades de Cuba.Las protestas, sin precedentes desde el triunfo en 1959 de una revolución liderada por Fidel Castro, derivaron en choques con fuerzas del orden y simpatizantes del Gobierno, llamados por el presidente Miguel Díaz-Canel a defender las calles.Pero también se registraron disturbios y actos vandálicos que motivaron una serie de arrestos, y al menos una persona murió en circunstancias no especificadas en un choque con la policía en La Habana.Díaz-Canel admitió que existen razones para el malestar social, pero las achacó fundamentalmente al bloqueo económico, financiero y comercial que EEUU mantiene contra Cuba hace más de seis décadas.

Tomas Bonzon Juicio y cárcel oara esta zorra impostora. Y en cuanto a España, un país repudiado en latinoamérica mejor que se ocupe de sus presos políticos y no ande metiendo su nauseabundo hocico en las cosas de otros países. Este Reino no tiene moral alguna para opinar cuando encarcela a gente solo por cantar o por hacer un referendo. Hasta la principal desvergüenza de la Unión Europea es español, un canciller que inspira lástima y no respeto. 0

1

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

protestas en cuba 2021, arresto, cuba