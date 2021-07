https://mundo.sputniknews.com/20210713/nuestra-tierra-merecia-el-esfuerzo-bloquean-una-polemica-mina-de-uranio-en-espana-1114061261.html

"Nuestra tierra merecía el esfuerzo": bloquean una polémica mina de uranio en España

El Consejo de Seguridad Nuclear ha vetado la construcción de una planta de procesado de uranio en Retortillo (Salamanca). De esta manera, la apertura de una... 13.07.2021, Sputnik Mundo

Retortillo era un pueblo dividido desde años. Separados también estaban Villares de Yeltes, Boada o Villavieja de Yeltes. Dos bandos convivían en estas pequeñas localidades de lea provincia de Salamanca. Entre ellos, se alzaba una mina. Una explotación de uranio que la empresa australiana Berkeley intenta abrir en plena dehesa salmantina desde hace más de una década. Un proyecto que podría estar tocado de muerte tras la última decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).El organismo supervisor ha rechazado la solicitud presentada por Berkeley para la autorización de construcción de la planta de procesado del mineral incluida en el plan inicial. Tras la lectura de la propuesta de dictamen técnico desfavorable, elaborada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica, cuatro de los cinco consejeros del CSN, elegidos por el Congreso de los Diputados, han votado en contra del proyecto. Tan solo el miembro nombrado a propuesta del PP, Javier Dies, se ha mostrado a favor de la infraestructura y redactará en los próximos días un voto particular.La mayoría del pleno del CSN ha vetado la planta industrial al vislumbrarse problemas relacionados con el tratamiento y almacenamiento de los residuos radioactivos, generados durante el procesado de uranio. La compañía australiana pretendía enterrar los desechos en dos de los agujeros realizados a cielo abierto para explotar el yacimiento. Una especie de almacén de restos tóxicos que podría desembocar en filtraciones de sustancias peligrosas a los acuíferos de la comarca. Es más, los autores del informe técnico inciden en que existen gran cantidad de deficiencias en la propuesta de Berkeley para el depósito de los materiales restantes de la explotación.Con el "no" del CSN, se entreve imposible que el Ministerio para la Transición Ecológica conceda el permiso para la construcción de esta planta de tratamiento de uranio, ya que los dictámenes de esta institución se consideran vinculantes. Por otro lado, la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética prohíbe la minería de uranio en España. En uno de sus apartados se señala que el Gobierno no puede autorizar la apertura de yacimientos de minerales radioactivos.Los problemas se acumulan sobre la mesa de Berkeley, para la que la planta de procesado era un parte esencial de la explotación. "Al final, sin la fábrica solo tienen piedra. La necesitan para poder comercializar el uranio", puntualiza Barrueco. La entidad sostiene que ha recibido más de 120 permisos e informes favorables de las autoridades locales, regionales, nacionales y la Unión Europea en la última década. La mayoría son meros trámites, pero destaca la declaración de impacto medioambiental que le concedió el Gobierno de Castilla y León tiempo atrás.La cúpula de la empresa dice "estar muy decepcionada" con la decisión del CSN. Aseguran que defenderán "firmemente" su posición y evaluarán todas las opciones legales disponibles. Incluso, han fijado la cantidad que reclamarán al Estado en caso de no salir adelante el proyecto. En total, 500 millones de euros. Cifra utilizada para paliar sus fluctuaciones en el parqué. Berkeley cotiza en la Bolsa de Madrid y el anuncio del CSN se ha traducido en una fuerte caída en el precio de sus acciones. Los títulos de la compañía australiana se han desplomado en más de un 56% hasta alcanzar su valor más bajo desde finales de mayo de 2020.Alegría generalizada en la comarca"Ole, ole, ole ole, ole... Nuestra tierra merecía el esfuerzo", ha publicado en redes sociales la plataforma Stop Uranio. La noticia ha sido recibida con vítores por parte de todas las organizaciones implicadas en la lucha contra la mina de Retortillo. "Victoria. Ya no hay opción ninguna de que se abra una mina de uranio en España", corea Greenpeace España. "¡¡VENCIMOS!! ¡No habrá mina de uranio en Retortillo! Muchos años de lucha popular del Campo Charro han conducido a esta victoria", publicaba el profesor de Filosofía de la Universidad de Salamanca, José Sarrión Andaluz, muy activo en la batalla contra Berkely.La conclusión del CSN supone poner un punto, casi final, a una lucha de años. Para Stop Uranio, 10, desde una charla en Boada (Salamanca) en 2011. Una discusión con la multinacional, pero también entre los habitantes de la comarca. Entre aquellos que intuían un desastre ecológico con su explotación y los que creían en el millar de puestos de trabajo que supuestamente ofrecería Berkeley. Debate dentro de los hogares o fuera. Al calor de un café o el frescor de una cerveza. También bajo el abrigo de una pancarta.En caso de haber salido adelante el proyecto, la mina de Retortillo sería la primera explotación privada de uranio en el país. Anteriormente, entre 1948 y 2000, la empresa pública Enusa trabajó este tipo de yacimientos hasta que consideró que no eran rentables. Precisamente, esta le cedió los permisos a Berkeley. Desde su obtención, la corporación oceánica ha incurrido en la eliminación de cientos de encinas, la creación de una gran balsa y el inicio de la construcción de una carretera, ahora mismo completamente paralizada. "Deberían de pagar la restauración de la zona. Es cierto que la empresa pagó una fianza de 1.000 millones de euros, pero también que todo lo que ha construido lo ha hecho sin una licencia que no se le ha concedido. Como mínimo debería ser sancionada por el Ayuntamiento de Retortillo", asevera Barrueco.El temor al polvo originado por una mina a cielo abierto se dispersa en el campo de Salamanca. También se diluye el miedo a la rotura de una laguna, al levantamiento de un pozo radiactivo o a la destrucción de un ecosistema protegido dentro de la Red Natura 2000. A las asociaciones no les preocupan las acciones legales que pueda tomar Berkeley. "No tienen ninguna posibilidad", sentencia el portavoz de Stop Uranio. Se cumplen dos o tres años de las últimas actuaciones de la compañía australiana en la zona. En la dehesa, asoman los vestigios de su trabajo. Obras de un proyecto de mina que probablemente quede enterrado bajo las raíces de las encinas.

