¿Litio o Buda gigante? La contienda por la apertura de una mina estratégica para la UE en España

Litio o turismo espiritual. La posible explotación de una mina a cielo abierto divide a Cáceres. Ayuntamiento y organizaciones vecinales se posicionan en... 22.03.2021, Sputnik Mundo

El rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, visitaron la planta de SEAT en Martorell con motivo del 70 aniversario de la marca. Pasearon por las instalaciones, pero también se citaron con los máximos representantes del grupo Volkswagen, propietario de la empresa automovilística española. Horas antes del acto, el Ejecutivo central anunció la creación de un consorcio público-privado, junto a SEAT-Volkswagen e Iberdrola, para construir la primera fábrica de baterías para vehículos eléctricos en el país.Su ubicación exacta no se conoce, pero apunta a que se quedará en Cataluña. Un complejo que necesitará litio, componente indispensable para la manufactura de las baterías. Un material que se halla a casi 900 kilómetros de la factoría de Martorell. Un gran yacimiento se esconde en las proximidades de Cáceres. Con la ciudad lejos de las quinielas de la futura sede de la planta industrial, su alcalde fue contundente. "Esa fábrica de baterías no se va a nutrir con litio de la sierra de la Mosca porque no vamos a permitir que haya una explotación minera que condicione y sacrifique el futuro de una ciudad extremeña, nuevamente, por el desarrollo industrial de otras zonas del país", recalcó Luis Salaya, regidor de Cáceres.El mineral duerme bajo las cumbres de la sierra de la Mosca, situada a escasos kilómetros del centro de la ciudad. Una arbolada isla en medio de la llanura cacereña. Entre rocas y vegetación mediterránea, se alza el Santuario de la Virgen de la Montaña, uno de los emblemas de la urbe. Bajo los cimientos del monte, se encuentra el segundo yacimiento más grande de litio de la Unión Europea. Según los primeros sondeos, 1,6 millones de toneladas de carbonato de litio descansan en las profundidades de la montaña. Suficiente para abastecer a 10 millones de vehículos eléctricos. Su extracción correría a cargo de Tecnología Extremeña del Litio (TEL), sociedad liderada por la filial española de la multinacional australiana Infinity Lithium y Valoriza Minería, parte de la constructora Sacyr. San José Valdeflórez es el nombre que recibe el proyecto. El mismo que la antigua mina existente hasta los años 80 en el valle de Valdeflores en el que se localizará la explotación. El plan incluye la apertura de un cráter de 668x454 metros para sacar el litio. Además, pretende levantar una planta para el tratamiento del material. Este se tiene que convertir en hidróxido de litio para ser incorporado en una batería. "Montamos en Cáceres una industria inexistente en Europa. La ciudad sería uno de los mayores centros de producción de derivados de litio", comenta David Valls, representante en España de Infinity Lithium, a Sputnik Mundo.Según la entidad, el proyecto no afectará a la calidad del aire de la ciudad. Tampoco provocará una excesiva contaminación acústica. El agua necesaria provendrá de los litros reciclados de la depuradora y el acuífero del Calerizo no se verá dañado. Además, la mina a cielo abierto no será visible al situarse en un valle. "Si nuestro proyecto tuviera algún tipo de impacto no tendríamos los permisos encima de la mesa", destaca Valls. Añade que San José Valdeflórez generará en 30 años 280 empleos directos y unos 1.000 indirectos. La Junta de Extremadura otorgó a la empresa en diciembre de 2020 uno de los permisos. El segundo podría llegar de manera inminente. Con ellos, podrán solicitar el proyecto de explotación y el estudio de impacto medioambiental. Los informes técnicos de los departamentos de Minas y Medio Ambiente del Gobierno autonómico podrían dar luz verde a la apertura de la mina. Desde la empresa estiman que la resolución llegará a finales de 2022. El Ejecutivo regional se ha convertido en uno de los valedores de San José Valdeflórez. En el lado opuesto, el Ayuntamiento de Cáceres. El organismo municipal es contrario al proyecto. Las declaraciones de Salaya confirman la posición del consistorio. "No se han fundamentado en ningún informe técnico. Si las declaraciones de impacto son positivas y se da la concesión, tendrán que modificar el tipo de suelo, actualmente rústico", indica Valls.Oposición localNo solo el Ayuntamiento está en contra de la apertura. Distintas asociaciones vecinales cacereñas secundan la postura municipal. Una es la Plataforma Salvemos la Montaña. Una organización nacida a raíz de un paseo en julio de 2017. Unas obras llamaron la atención a unos excursionistas que pasaban por la sierra de la Mosca. Empezaron a preguntar e investigar hasta que se metieron en el portal de Minería de la Dirección General de Minas de la Junta de Extremadura. Allí vieron que existía la intención de crear una mina a cielo abierto.Aquellas actuaciones en el valle fueron denunciadas. El 27 de mayo de 2019, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura dictó una resolución que obligaba a TEL a restaurar los caminos ilegales, plataformas abiertas, balsas de decantación, pozos de sondeos y toda la deforestación acometida en el entorno serrano. La empresa no contaba con un estudio de impacto medioambiental, ni con la licencia de obra pertinente. "Ensancharon caminos con una licencia utilizada para tirar un tabique en tu casa", declara Santiago Márquez, portavoz de la Plataforma Salvemos la Montaña, a Sputnik Mundo. La compañía fue a juicio y en marzo de 2021 el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida ratificó la sentencia de la Consejería de Medio Ambiente. Además, TEL tendrá que pagar 2.500 euros de multa.Para la asociación es una victoria judicial. Su objetivo es parar el proyecto y salvar "uno de los pulmones verdes de Cáceres". Un espacio al que los cacereños acuden para acercarse a la naturaleza. El valle de Valdeflores se haya a 1.200 metros del Hospital Universitario y las facultades de la Universidad de Extremadura. El casco histórico, patrimonio de la Humanidad de la Unesco, está a tres kilómetros. Temen que la dinamita utilizada para crear la mina afecte a las edificaciones antiguas. También que la mina afecte al principal sector económico de la ciudad: el turismo. El litio de Cáceres se emplearía en las baterías de los vehículos eléctricos, pero no es su única utilidad. Este elemento de la tabla periódica también sirve para almacenar la electricidad generada en las plantas de energías renovables. Así, se fomenta su uso y se pone coto a los combustibles fósiles como carbón o petróleo. Estos dos puntos forman parte de las políticas del Pacto Verde de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La movilidad eléctrica, las fuentes de energía limpia o la descarbonización de Europa son algunos de sus objetivos. Para ello, son necesarias una serie de minerales considerados materias primas críticas por importancia y poca abundancia en suelo europeo. En esta lista entran el cobalto, el magnesio, el fósforo, el berilio, el caucho natural o las denominadas tierras raras.El litio se incorporó a la enumeración en 2020. Desde entonces se ha ido construyendo un mapa de instituciones preparadas para legislar sobre la futura explotación de este mineral en territorio de los veintisiete. Es la hora de abrir las minas existentes en el continente para competir con China, propietaria del 80-90% de los yacimientos de litio del mundo. "La Unión Europea quiere hacer en su propio territorio lo que llevamos haciendo los países del Primer Mundo durante 200 años. Sacar todo tipo de minerales de otras regiones para fabricar tecnología, sin importar el estado en el queda el lugar de extracción. Vamos a ser una sociedad avanzada y ecológica, habitantes de ciudades verdes, pero ensuciando más allá. En Dinamarca todos los vehículos funcionarán con electricidad, a costa de la contaminación de Cáceres. Es una falsedad enorme", asevera Márquez.Al activista le preocupa también la factoría de tratamiento de la roca. Según TEL, la planta se edificará a más de seis kilómetros de la ciudad y se garantizará la neutralización de los residuos químicos derivados de la producción de hidróxido de litio. El portavoz de la Plataforma Salvemos la Montaña apunta al humo que flotará hacia la atmósfera constantemente desde las chimeneas de la instalación industrial.La decisión final recae en la Junta de Extremadura. Desde Mérida se decidirá si la actividad minera vuelve a la sierra de la Mosca. Las organizaciones continuarán con la convocatoria de concentraciones. Unas 2.800 personas formaron una cadena humana desde la plaza Mayor hasta el Santuario de La Montaña en contra de la mina. “Somos como la pequeña aldea gala de Astérix y Obélix. Si no se hace la mina, sería un ejemplo a seguir por muchos otros sitios de Europa, en los que también pueden tener este mismo problema”, afirma el portavoz de la organización.Un proyecto que choca contra la apuesta del Ayuntamiento de Cáceres para mejorar la situación económica y laboral de la urbe. Esta pasa por la meditación y el silencio. La Fundación Lumbini Garden está interesada en levantar en un cerro cercano a la ciudad un gran complejo budista. Templos, universidades y casas de representación de distintos países asiáticos ocuparían un gran espacio presidido por una gigantesca figura de Buda. Sería el mayor centro de peregrinación de esta confesión en Occidente. Eso sí, "si hay mina, no hay templo", ha recordado el presidente de la Fundación Lumbini Garden, José Manuel Villalonga. A pesar de estar a cuatro kilómetros del valle de Valdeflores, las explosiones alterarían el entorno de tranquilidad que requiere el conjunto budista. Solo uno de los dos proyectos prosperará en Cáceres. Religión y turismo espiritual o mina y tecnología punta. De fondo, las suaves cimas de la planicie cacereña. El debate está servido sobre la mesa.

