Siria inicia la restauración del mercado de Alepo, Patrimonio Mundial de la Unesco | Fotos

Siria inicia la restauración del mercado de Alepo, Patrimonio Mundial de la Unesco | Fotos

El Gobierno de la provincia de Alepo y el Fondo de Desarrollo de Siria empezaron a restaurar el mercado más antiguo del mundo y toda la barriada de la Ciudad... 09.07.2021

El principal icono de la barriada es una gran fuente en el centro del patio de la antigua escuela Saif ad-Daulá al Jamdani. Fue reparada y reconvertida en un símbolo de la recuperación del majestuoso aspecto de la Ciudad Vieja y de su mercado. Del proyecto están a cargo arquitectos sirios.Un proyecto a gran escalaPara elaborar un claro y detallado plan de restauración tanto del mercado como del territorio de su manzana, se organizó un foro de tres días en Alepo. Si no fuera así, no habría sido posible una reparación correcta y de calidad del mercado más antiguo y grande del mundo, que además forma parte de la lista de bienes culturales y naturales declarados Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El foro reunió tanto a investigadores y expertos como a los maestros y comerciantes que habían trabajado en el mercado antes de la guerra civil. Los representantes de la Unesco y de otras organizaciones internacionales dispuestas a contribuir al proyecto tomaron también parte. El gobernador de la provincia de Alepo, Hussein Diab, señaló durante la inauguración del foro que los habitantes de la ciudad se merecían que su mercado fuese restaurado. No solo desean volver a llevar la vida que tenían antes de la guerra. También aportan mucho al plan. Hoja de rutaEl alcalde de Alepo e ingeniero de carrera, Maad Medlagy, la hoja de ruta para hacer realidad el ambicioso plan incluirá los plazos de reparación y finalización de cada calle, cada pequeño callejón y cada edificio. Además, el documento reflejará todos los aspectos vinculados con el desarrollo de las viviendas y de la infraestructura de las manzanas del mercado. Explicó que la idea es que el bazar de Alepo y los edificios cercanos sean restaurados por completo en los mejores plazos. Por su parte, Zikraj Jajar, miembro de la Oficina Ejecutiva del Consejo de la muháfaza de Alepo —una división administrativa de primer nivel en diversos países árabes— y jefa del Departamento de Turismo, Cultura y Antigüedades de la provincia, expuso en la entrevista concedida a Sputnik que la restitución del barrio histórico del antiguo mercado de Alepo es un proyecto a gran escala a nivel nacional y es importante para el municipio.Según Zikraj Jajar, el municipio de Alepo realizó ya una gran labor al restaurar el funcionamiento del mercado, ya que reconoció el derecho de los propietarios anteriores a recuperar sus empleos y sus puestos. Además, les dio la posibilidad de empezar a trabajar una vez se recupere el espacio comercial. Quienes vivieron en las casas cercanas al mercado antes del inicio de la guerra también recuperaron su derecho sobre sus inmuebles."Sin embargo, las construcciones como talleres, torres medievales y murallas requieren el apoyo de los especialistas internacionales. Precisamente por eso pedimos ayuda a la Unesco para recuperar estos edificios", explicó la política siria. La organización, a su vez, prometió ayudar a seleccionar a especialistas y contratistas, ya que el país está dispuesto a financiar la recuperación del barrio junto con empresas privadas, agregó. En la hoja de ruta figura una descripción detallada de 37 sectores del antiguo mercado y de casi 1.100 puntos de venta. Además, se indica su estado, daños y etapas de restauración necesarias. En el mismo documento será elaborada la estrategia de desarrollo del mercado y su barriada cercana. El jefe del Comité Técnico del proyecto de recuperación de la Ciudad Vieja, Tamim Qasmoo, aclaró a Sputnik qué queda todavía por hacer para arrancar con la restauración a gran escala del mercado y de todo el patrimonio cultural en Siria.Pero antes de encargarse de la restauración completa del mercado, hay que comparar los nuevos planes con los diseños de archivo del bazar, aportar las enmiendas que surjan —es necesario para que la restitución responda a los estándares internacionales— y renovar y reforzar leyes que protejan los monumentos que son patrimonio cultural en Siria, opina Qasmoo.En cuanto a los plazos, el jefe del Comité Técnico especificó que cada parte del mercado y del barrio tiene su propio calendario de entrega y su propia financiación. Esta división de los procesos de construcción por partes debe acelerar la restauración, enfatizó. "Con todo, sin duda necesitamos que los especialistas internacionales nos asesoren para que el proyecto llegue a buen puerto", reconoció.

