Hace 10 años comenzaron las protestas masivas en Siria que desembocaron en una guerra civil patrocinada por varios países occidentales y algunas monarquías del... 18.03.2021, Sputnik Mundo

"Queríamos libertad de expresión, obtuvimos hambre""Llevamos 10 años de guerra y todavía no podemos poner en orden nuestro país. Todo empezó con un grupo de personas que quería levantarse un día y vivir como vive la gente en Francia o el Reino Unido. Querían más libertad de expresión y acabaron muriéndose de hambre", revela Rayed Raheel, residente en la provincia siria de Hasaka, a Sputnik. Ahora, 10 años después, es normal ver a gente que anda con armas por la calle, agrega el hombre. Los residentes de Siria se han acostumbrado a ver policías militares y soldados en las calles, a las explosiones y los asesinatos. En su opinión, EEUU está desviando las riquezas sirias y matando a sus ciudadanos. "Hemos arruinado el país", resume. "Ahora no tenemos nada por culpa de Estados Unidos""Estados Unidos está luchando contra el pueblo sirio aquí. Y como resultado, no tenemos gasolina ni gas ni nada. Y todo por las acciones de los estadounidenses. Ni siquiera tenemos atascos en las carreteras porque no hay con qué llenar los coches. Y no hay suministros en las casas de los residentes. Es la guerra de Estados Unidos contra los sirios", cree un residente de Alepo que prefirió mantenerse en el anonimato. Otro habitante de Alepo que tampoco reveló su nombre está de acuerdo con él: "A pesar del desastre durante todo este tiempo, el país se está recuperando, aunque lentamente. Y si Dios quiere, esta pesadilla quedará pronto atrás y los sirios saldrán de la crisis"."Es duro, pero lo superaremos"Sin embargo, salta a la vista que en los últimos dos años la situación ha empezado a mejorar notablemente. La gente está un poco menos desesperada, la oportunidad de ganar al menos algo de dinero ha vuelto, destaca Jadar. Por supuesto, la situación sigue siendo muy dura ya que "luchar por una libertad ilusoria no valió la pena" y "los resultados son desastrosos". Pero el empresario cree que los sirios van a reconstruir los escombros, la economía y tratar a los que sufrieron de la guerra con un poco más de tiempo. "La vida continúa"Incluso 10 años después de que se produjera la tragedia siria, los países occidentales siguen sin ceder en su presión sobre el Gobierno legítimo de Siria. Las sanciones y el bloqueo económico siguen paralizando la mermada economía siria. El daño irreparable lo están sufriendo sobre todo los sirios ordinarios, que se encuentran sin medicinas, sin pan y con una catástrofe humanitaria. Y a juzgar por las últimas declaraciones del Departamento de Estado y del Parlamento Europeo, no van a aliviar la presión sobre Siria y su Gobierno. Incluso a pesar de que con la mediación oficial rusa Damasco ha estabilizado la situación en casi todo el país, con la excepción de la provincia de Idlib. Además, el Gobierno legítimo está tratando de establecer no sólo la política interna, sino también la política exterior, y se está preparando para celebrar elecciones parlamentarias. En general, el Gobierno de Asad está en su camino para estabilizar el país, y no impone condiciones previas para su propia salida.

