https://mundo.sputniknews.com/20210706/panico-eeuu-huye-a-la-desesperada-de-afganistan-1113842060.html

¿Pánico? EEUU huye a la desesperada de Afganistán

¿Pánico? EEUU huye a la desesperada de Afganistán

Con nocturnidad. Sin previo aviso. Con lo puesto. Así ha sido la huida de EEUU el pasado viernes de la base Bagram ubicada en Afganistán, la que era hasta ese... 06.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-06T17:15+0000

2021-07-06T17:15+0000

2021-07-06T17:15+0000

qué pasa

control

talibanes

tropas

retirada

afganistán

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1113842034_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_23d4f508b8e2493e24d49ecf0b812d17.jpg

¿Pánico? EEUU huye a la desesperada de Afganistán ¿Pánico? EEUU huye a la desesperada de Afganistán

El gran fracasoEsta huida intempestiva de las fuerzas estadounidenses no ha dejado indiferente a nadie, ni a propios ni a extraños, y de ella cada bando quiere sacar tajada. "Es un abandono ante una guerra que ha consumido vidas humanas, economías, y desde luego significa un fracaso más de los intentos de proyectos políticos realizados por los EEUU con una carencia e ignorancia total de la historia del país", advierte al respecto el Dr. Orella.Pero las consecuencias fueron más allá: los talibanes ya controlan más del 70% de los 1.430 kilómetros de la frontera entre Afganistán y Tayikistán, según aseguró este lunes a Sputnik una fuente en la jefatura del Comité de Seguridad Nacional tayikoUn control que el analista entiende como el modo de vida que tienen los talibanes. "Como todos sabemos, todo Gobierno, todo Estado en la clandestinidad que está actuando intentando mantener unas instalaciones políticas, unas actividades militares, etc., necesitan financiarse. Si no son el Estado legítimo, y que por lo tanto pueden financiarse a través de los impuestos, pues lógicamente se están financiando de otro modo. ¿Cuál es ese otro modo? Pues habitualmente el narcotráfico", remacha el Dr. Orella.¿Ultimátum?El portavoz de la oficina política de los talibán en Qatar, Suhail Shahin, dejó caer que tras la fecha tope de retirada establecida para el próximo 11 de septiembre, todas las tropas internacionales que permanezcan desplegadas en Afganistán serán objetivo del grupo armado.En tanto, en conversación telefónica que mantuvo con el primer ministro de Paquistán, Imran Jan, el recientemente electo presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, ha dejado claro que la seguridad de Afganistán es importante para el país persa y que debe ser establecida por los mismos afganos, al indicar que la "seguridad sostenible" en Asia Occidental solo es posible con participación de los países regionales.En este sentido, el asesor de Seguridad Nacional del presidente afgano, Hamdullah Mohib, reveló en una entrevista con Sputnik que discutió sobre el fomento de la cooperación entre Kabul y Moscú en el contexto de la retirada de las tropas estadounidenses, en una reunión que mantuvo con el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev."La experiencia pasada lo que ha dado es que cuando EEUU participó allí directamente y tuvo bases [militares] en algunos de los países fronterizos, pues de repente ahí empezaron a protagonizarse unas ciertas 'revoluciones de colores que no se sabía de dónde venían. Lógicamente eso a los Gobiernos les pone muy nerviosos porque su principal preocupación es la estabilidad política: no quieren tener problemas con temas de terrorismo, de narcotráfico, pero tampoco quieren tener problemas de repente de desestabilización política, porque ellos necesitan esa estabilidad política para desarrollarse económicamente ya que gran parte de esos países 'esconden' grandes recursos energéticos", advierte el Dr. José Luis Orella.

afganistán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Javier Benítez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

аудио, control, talibanes, tropas, retirada, afganistán, eeuu