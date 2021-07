https://mundo.sputniknews.com/20210705/los-talibanes-confian-en-mantener-el-control-sobre-regiones-septentrionales-de-afganistan-1113808449.html

Los talibanes confían en mantener el control sobre regiones septentrionales de Afganistán

"No podrá tomar el control sobre esas regiones, nuestras fuerzas regulares están desplegadas por todas las direcciones de los territorios que controlamos", dijo Mujahid.Subrayó que actualmente "es mejor seguir por el camino del diálogo".Durante la conversación con Sputnik confirmó que los talibanes ocuparon más del 70% de la frontera entre Afganistán y Tayikistán."Tendremos buenas relaciones con Tayikistán que es un país amistoso, en las fronteras se establecerá la seguridad y no habrá intervención alguna", aseguró Mujahid.Al mismo tiempo no excluyó que los talibanes ocupen más territorios.El interlocutor no pudo responder si la ciudad afgana de Mazar-e Sarif se entregará a los talibanes pero garantizó la seguridad de las misiones diplomáticas ubicadas allí.La cadena 1 TV News informó que los consulados de Turquía, Pakistán e Irán suspendieron su trabajo en Mazar-e Sarif por motivos de seguridad ante el avance de los combatientes talibanes.A su vez, la Embajada de Rusia en Kabul comunicó a Sputnik que el consulado general ruso en Mazar-e Sarif permanecerá cerrado hasta que se aclare la situación.El asesor de Seguridad del presidente afgano, Hamdullah Mohib, declaró a Sputnik que la situación en el norte de Afganistán es grave pero Kabul todavía espera que no se salga de control.Mohib añadió que las tropas gubernamentales planean una contraofensiva en las zonas ocupadas por los talibanes.Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes y, desde 2015, ISIS (ambos grupos, prohibidos en Rusia por terroristas). Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que han mantenido una importante presencia militar en Afganistán durante las dos últimas décadas, han comenzado el proceso de retirada que debe completarse hacia el 11 de septiembre de 2021.En la noche del 4 al 5 de julio, al menos 1.037 soldados afganos cruzaron a Tayikistán huyendo de una ofensiva de los insurgentes en la provincia nororiental de Badajshán.El enviado especial del presidente ruso para Afganistán, Zamir Kabúlov, estimó a fines de junio pasado que los talibanes habían extendido su control a unos 50 o 60 distritos, de un total de casi 300 que hay en Afganistán.

