https://mundo.sputniknews.com/20210527/vox-se-baja-del-barco-del-cambio-en-andalucia-y-empuja-hacia-nuevas-elecciones-1112618852.html

VOX se baja del barco del cambio en Andalucía y empuja hacia nuevas elecciones

VOX se baja del barco del cambio en Andalucía y empuja hacia nuevas elecciones

VOX deja varado al Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía y provoca el fantasma de otro adelanto electoral. La agrupación de ultraderecha bloquea el proyecto... 27.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-27T15:42+0000

2021-05-27T15:42+0000

2021-05-27T15:42+0000

crisis migratoria en ceuta

españa

vox

andalucía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108254/55/1082545504_0:72:5107:2945_1920x0_80_0_0_45f2a80cc8ba72a8e59eb176c71c2ed3.jpg

Tanto fue el cántaro a la fuente que, como imaginas, se ha roto. La tarde del 26 de mayo la política andaluza y por ende la nacional, vivió un giro anunciado, pero inesperado. En sede parlamentaria, VOX dejó caer uno de los proyectos estrella de la Junta de Andalucía, gobernada conjuntamente por PP y Ciudadanos. La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (LISTA), conocida como ley del suelo se quedaba en nada tras superar con buena sintonía meses de trabajo, con el consenso de VOX. Ahora, la ley ha sido devuelta al Consejo de Gobierno mientras populares y ciudadanos se lamen las heridas. Toda Andalucía se pregunta qué pasará ahora. Vox quiere un adelanto electoral y está dispuesto a marcar la agenda. Lo curioso es que VOX y sus 11 diputados se han alineado con la enmienda a la totalidad a esta ley de Adelante Andalucía (la representación de Unidas Podemos en Andalucía). El bloque de Gobierno —sin el apoyo de VOX— suma solo 47 diputados frente a los 50 de la oposición escorada a la izquierda. ¿Otro adelanto electoral?La aldea irreductible que hasta ahora era Andalucía de "paz y estabilidad" acaba de volar por los aires. La responsable de la ley del suelo, la consejera Marifrán Carazo habló de "desilusión, Andalucía está por encima de intereses partidistas". Pero la realidad parlamentaria impone su estrategia.Hasta ahora, la agrupación de ultraderecha era una muleta indispensable para el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), y el vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos). Desde el famoso acuerdo en enero de 2019 que ponía fin al eterno dominio del PSOE en Andalucía, VOX ha permitido al Gobierno andaluz aprobar tres presupuestos. Pero todo ha cambiado. "Vivimos en tiempos de la 'turbopolítica', consumimos crisis y estímulos políticos nuevos cada semana", reflexiona Juan Carlos Blanco. La estabilidad de la que presumía el presidente de la Junta ya hace aguas. En el último mes, las elecciones de Madrid, la crisis de Ceuta y ahora los indultos hacen que los tempos se aceleren. La sombra de adelanto electoral, otro, se cierne sobre la comunidad autónoma más poblada de España.Manuel Gavira, el nuevo hombre fuerte y visible de VOX en Andalucía ha mencionado ya en varias ocasiones la necesidad de un adelanto electoral. No es una cuestión migratoriaLa nueva crisis es más una cuestión política que una reacción al desacuerdo migratorio y la gestión de la crisis de Ceuta. La Junta ha recibido a 13 menores inmigrantes que ya estaban en Ceuta. VOX había amenazado que dejaría de apoyar todas las decisiones del Gobierno que no emanaran de ellos mismos. Esta vez, sí han cumplido su amenaza. Abascal escenificó el domingo 30 esta nueva estrategia de confrontación desde Andalucía. En una manifestación con escaso éxito en "defensa de nuestras fronteras". Aunque las competencias en materia migratoria no son de la Junta de Andalucía, Abascal se plantó con sus más leales a las puertas del Palacio de San Telmo, sede del gobierno andaluz. El órdago está en marcha.Una nueva política ingobernable El vicepresidente Juan Marín reaccionaba, "Abascal ha venido a Sevilla a decir que quiere elecciones en octubre. Pero no va a haber adelanto electoral, lo siento, te aguantas en la oposición como mínimo un año". Desde Presidencia de la Junta confirman a Sputnik que el adelanto es una prerrogativa únicamente del presidente y que no hay intención por el momento. Pero ¿quién sabe? Con la izquierda reorganizándose en un baile de siglas y nombres y con VOX en un jugada desesperada, Moreno podría aprovechar los vientos favorables que soplan ahora al PP. "En cualquier caso, esperar sigue siendo rentable para el PP que se beneficiará de la recuperación económica y de la vacunación", especula Blanco.La nueva política, como vemos de golpe en golpe y de crisis en crisis, es líquida. La única certeza relativamente sólida es que el PP, en Andalucía, consolidaría su postura de Gobierno a la par que Ciudadanos se difumina. "El PP ganará con holgura y no creo que Ciudadanos llegue a desaparecer, mi pronóstico es que el PP podría repetir el mismo pacto", adivina Blanco, que duda que la nueva estrategia de VOX les de rédito a los de Abascal.Poca gestión, mucha estrategiaQue la política está para solucionar los problemas de la gente parece una quimera, con los partidos imbuidos en esta dinámica de confrontación continua. Espectáculos como el vivido en el Parlamento de Andalucía el 27 de mayo demuestran que las instituciones zozobran ante el ritmo que marca la agenda de los partidos, "la turbopolítica".La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquets (Ciudadanos), retrasaba la votación, sin una petición expresa, para tratar de negociar sobre la campana el apoyo de VOX. Las llamadas a la cúpula de la ultraderecha se sucedían, los tempos de Sevilla los marcaban desde Madrid Espinosa de los Monteros y Santiago Abascal y los socialistas, principal partido en la oposición denunciaban el mangoneo de la institución"Todo esto se está decidiendo en Madrid, ahora veremos si VOX sigue jugando al papel de adolescente cabreado o es más cauto. Hay que tener en cuenta que su votación, en línea con la izquierda por mera estrategia, no va en la línea del cambio y puede ser penalizada por sus propios electores", advierte Blanco. Andalucía, con la ascendencia de Madrid, es el nuevo campo de batalla de la política española. El Parlamento vivirá nuevas escenificaciones de la contienda en las próximas semanas. En la agenda, la votación de la propuesta de Adelante para investigar los contratos exprés de la Junta sobre la pandemia, o una de esas leyes de calado ideológico que se votan en dos semanas, para reconocer la autoridad pública del profesor. Si VOX quiere, dejará en nada el trabajo del gobierno del cambio en Andalucía que venía a reformular décadas de socialismo.

https://mundo.sputniknews.com/20210525/intentan-asaltar-el-hotel-de-ceuta-donde-se-alojaba-abascal-al-grito-de-fascista-1112528448.html

crisis migratoria en ceuta

andalucía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

crisis migratoria en ceuta, vox, andalucía