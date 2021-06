https://mundo.sputniknews.com/20210701/un-tercer-estado-en-mexico-se-suma-a-la-despenalizacion-del-aborto-1113688901.html

Un tercer estado en México se suma a la despenalización del aborto

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Congreso del estado de Hidalgo, en el centro de México, aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación... 01.07.2021, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

hidalgo

aborto

"Con 16 votos a favor, una abstención de 28 representantes presentes, se aprueban modificaciones respecto a #ILE (Interrupción Legal del Embarazo)", publicó el Congreso en la red social Twitter.Ese pequeño estado se convierte así en uno de los tres de las 32 entidades de la federación mexicana en dar ese paso, después de la Ciudad de México y Oaxaca, en el sur del país.Esa decisión legislativa obliga a las instituciones públicas, privadas y sociales que presten servicios de salud en esa entidad a "proveer el servicio para la interrupción legal del embarazo de forma gratuita".Los 16 votos a favor fueron de la bancada del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero se abstuvo una diputada de ese partido, Dora Alicia Martínez Bautista.Los legisladores de esa entidad, donde viven tres millones de personas, acordaron con esa votación avanzar hacia una reforma de Código Penal de Hidalgo.La reforma define el aborto como "la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación".La ley que será abolida establece que el aborto es "la muerte del producto de la concepción", en cualquier momento del embarazo.Por un proceso dignoMujeres activistas a favor del aborto celebraron la votación de los legisladores locales.Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, aplaudió la decisión de los legisladores."Es Ley en Hidalgo. Hoy es un día histórico para México y la lucha feminista", escribió la titular del instituto en la red social Twitter.Inmujeres hizo un reconocimiento "a todas las mujeres que hicieron posible la despenalización del aborto. Sigamos avanzando en garantizar los derechos sexuales y reproductivos en todo México".El Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) aplaudió que una tercera entidad permita el aborto."A favor de la libertad y la justicia para las mujeres, la Marea Verde sube y todas estamos muy felices", dijo la organización al aludir al color del movimiento feminista.El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en diciembre pasado, cuando el Senado de Argentina aprobó la el aborto legal, seguro y gratuito, que él no se opone a la despenalización del aborto, pero acotó que el proceso debe comenzar por una consulta popular impulsada por las mujeres."Es un tema que debe consultarse y en el que deben decidir libremente las mujeres", expresó el último día de 2020.En aquella ocasión el jefe de Estado dijo que se trata de un "tema polémico", y agregó que no está de acuerdo con que se tomen "decisiones desde arriba", y "sin que intervengan estructuras de poder".López Obrador plantea que la decisión en referendo sea "un asunto de las mujeres", pero que no sea decisión del Gobierno, de los poderes legislativo y judicial, o de las Iglesias.

