Por primera vez el movimiento feminista tambaleó el proceso electoral mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La participación de las mujeres en política no es nueva, pero el proceso electoral de las elecciones intermedias de México tuvo... 07.06.2021

Recordó que siempre ha habido mujeres en los partidos, que es verdad que es "a costa del trabajo territorial de las mujeres que todas las estructuras partidistas mantienen su fuerza", al igual que las sindicales, las campesinas y las universitarias, "pero no necesariamente con una agenda feminista por delante, y una narrativa y un discurso y una propuesta"."En esta ocasión el movimiento feminista no fue ajeno al proceso electoral y tambaleó el proceso electoral", añadió.Para la politóloga y antropóloga social, el caso de Félix Salgado Macedonio, excandidato a gobernador de Guerrero (sur) por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y denunciado por violación y acoso sexual, marcó la contienda electoral.La activista feminista explicó que su caso "permitió colocar una condición que hoy vive México, la emergencia nacional por la situación de violencia, él encarnó todas las formas de violencia e impunidad que se pueden vivir en este país"."Al igual que la defensa que el presidente hizo por él, eso dejó claro que hay un pacto de impunidad por encima de los derechos de las mujeres", añadió, y señaló que muchas personas decidieron su voto a raíz de estos casos.Una de las mayores iniciativas del movimiento feminista fue la denominada 3 de 3 contra la violencia, que tiene como requisito obligatorio que los candidatos no sean deudores de pensión alimenticia, agresores sexuales, incluyendo el acoso y el hostigamiento, o agresores en el ámbito de lo familiar.Y a pesar de que eso no se respetó a rajatabla, sensibilizó sobre el tema y se espera que se vea reflejado en los resultados.Sandoval destacó el hecho de presentar a los agresores como delincuentes, algo que suele suceder para casos de peculado, desvío de recursos, corrupción y otro tipo de cosas "que lo relacionan con delitos" pero que no pasa con los de agresión o deuda de la pensión alimenticia."Creo que hicimos una gran labor colectiva que si permeó en la civilización, que logró impactar y no votar por delincuentes (…) hubo una voz al unísono (desde la diversidad y pluralidad del movimiento feminista) de exigir ni un agresor al poder y hoy se notó, veremos ya los resultados", expresó.El movimiento feminista influyó de manera positiva en este proceso en dos grandes rasgos: en la agenda y en que no se votara por agresores, consideró.La estrategia del movimiento en la previa fue llamar a votar por la agenda y no necesariamente por los partidos."Todo lo que tenía que ver con seguridad y no violencia llamamos a enfocarlo en el voto federal, todo lo que tuviera que ver con aborto a que lo enfocaran en la candidata/o a diputado/a local (porque son los que deciden), y el tema del cuidado a que revisaran quién lo trata en lo municipal. (Llamamos) a hacer un cruce agenda- voto, aunque fuera por distintos colores", explicó.Futuro organizadoDe cara a lo que se viene, explicó que continuarán con la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, para que sea ley y no caduque con este proceso electoral."Que sea un marco jurídico en un futuro inmediato en favor de los derechos humanos de las mujeres en los tres poderes de Gobierno, en los tres niveles de Gobierno, para los cargos de elección pero también de designación y de concurso, para todos los funcionarios públicos", detalló.A su vez, adelantó que iniciarán la organización en territorio de cara a las elecciones presidenciales de 2024 para consolidar al feminismo como fuerza política."Estamos listas para la conformación de los comités violetas por la seguridad, la paz y la justicia de las mujeres en todo el territorio nacional para consolidar la fuerza política que representamos en este país, para conformar un nuevo pacto social y político, un nuevo orden: vamos por la feminismocracia", aseguró.En ese sentido, dijo que van por el llamado a tomar el territorio luego de haber avanzado y ganado cosas en leyes, como la paridad, la tipificación de la violencia política o el 3 de 3."Vamos a organizarnos y también vamos a estar vigilantes de la asignación y confirmación de los espacios (más allá de la paridad en la contienda) y de la agenda", añadió.Sandoval advirtió que "haya quedado quien haya quedado" estarán vigilantes sobre el tema del impulso de las agendas con los temas específicos más estratégicos del movimiento feminista claves, donde coindicen todas como son: aborto, cuidados, vida libre de violencia y Estado laico.La Observatoria Ciudadana Todas MX está integrada por 154 organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas, defensoras de derechos humanos y activistas, y surgió como un ejercicio de participación público-ciudadana para este proceso electoral a través del monitoreo de cinco ejes de trabajo: medios de comunicación y sus narrativa; agendas políticas y de gobierno; acuerdos y pactos políticos ya firmados; casos de violencia política; y la implementación de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia.En los comicios del 6 de junio se elegían 500 legisladores de la Cámara de Diputados, 15 gobiernos y 30 congresos locales y 1.923 alcaldías; estaban habilitados para votar 93,5 millones de mexicanos.

