¿Se acerca Quintana Roo a la despenalización del aborto?

¿Se acerca Quintana Roo a la despenalización del aborto?

Sólo dos de las 32 estados mexicanos tiene despenalizado el aborto por la sola voluntad de la mujer. Quintana Roo tiene una legislación totalmente contraria...

américa latina

méxico

quintana roo

aborto

Cuando Graciela Machuca entrevistó a la familia de una joven de la región maya, que murió tras realizarse un aborto clandestino, habían pasado 22 meses de los hechos y el caso permanecía impune. La periodista de trayectoria en Quintana Roo publicó cómo Jazmín acudió a la clínica del doctor Luis Tun Sandoval, quien le practicó un legrado a Jazmín el 25 de noviembre de 2018.Minutos después la joven murió y el médico no respondió los constantes llamados de la familia de la muchacha de 19 años. Además de la indefensión, la clandestinidad es la consecuencia lógica de la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo. En el estado de Quintana Roo, la legislación sufrió un retroceso conservador en 2009, cuando eliminó las cuatro causas de aborto permitidas hasta entonces:De este modo la ley pasó a penalizar toda práctica. Desde entonces, además de enfrentar la posibilidad de morir, una mujer que abortase podía también esperar la cárcel. A comienzos de marzo de 2021, una propuesta legislativa para modificar la Constitución estatal y despenalizar el aborto fue rechazada en el Congreso local de Quintana Roo. Según el análisis de Graciela Machuca Martínez, periodista independiente y directora del portal Maya sin fronteras, el rechazo no debe leerse como un retroceso. Lo importante es ver cómo ha retornado el tema a la discusión legislativa, el cual no había avanzado tanto desde la penalización impuesta doce años atrás. Historia de las iniciativasMachuca Martínez señaló la existencia de nueve iniciativas en este plazo. Algunas buscaban formas de despenalizar el aborto, mientras otras proponían acciones desde el otro extremo, como la esterilización forzosa a las mujeres que se hayan practicado dos veces la intervención. Sin embargo, ninguna de ellas prosperó ni llegó tan lejos en el andamiaje legislativo como la última que insta permitir el aborto hasta las 12 semanas de gestación."Es la primera vez que una iniciativa en torno al aborto en Quintana Roo avanza al punto de ser rechazada, tras la prohibición en 2009 que se votó y metió a la cárcel a varias mujeres por aborto", explicó.Recordó el caso de Sac-Nicté Pool Mayorga, una mujer maya de 22 años que fue encarcelada tras ser acusada de abortar, a pesar de que no se trató de una interrupción provocada. La joven maya perdió a su bebé en un parto prematuro.La iniciativa que a comienzos de 2021 fue impulsada por la Red Feminista Quintanarroense proponía la adopción en la entidad de una legislación similar a la vigente en la capital mexicana, que permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación. El estado de Oaxaca también tiene la práctica despenalizada en su territorio. El resto de los estados del país sólo lo permiten bajo cuatro causales, ese era el caso de Quintana Roo hasta la sanción de la llamada Ley Piña."La Ley Piña de 2009 criminalizó el aborto y permitió que metieran a las mujeres a la cárcel, originada en el Ejecutivo local fue metida al Legislativo por una diputada Laura Fernández Piña (entonces en el Partido Revolucionario institucional, PRI) que es actual presidenta municipal de Puerto Morelos por el Partido Verde ecologista, PVEM", explicó la periodista. Las iniciativas posteriores que se sucedieron tras este avance penalizador incluyeron una presentada por el propio Gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín, como consecuencia del llamado de atención ejercido por la Comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer (Conavim) que quedó congelada. "Estas iniciativas no impidieron que las mujeres siguieran muriendo, como el caso de Jazmín por los abortos clandestinos, mal practicados y es un negocio también", señaló.Ola verdeLa reportera analizó que el controversial tema y también otros que forman parte de la agenda de mujeres en la entidad, "quedó como rehén de la agenda político-electoral de Quintana Roo porque la clase política estatal no tiene la cultura proderechos humanos ni la voluntad política para abordar este asunto", sostuvo Machuca.La iniciativa fue rechazada tras aplazar la discusión durante varias sesiones, no permitiendo el quorum necesario para las mismas. En ese proceso, integrantes de la Red Feminista Quintanarroense acamparon dentro de la sede del Congreso local, ubicado en la ciudad de Chetumal, como forma de hacer avanzar la iniciativa hasta el final. La iniciativa fue rechazada tras cosechar siete votos a favor y trece en contra, ya que no estaba completa la presencia. Sin embargo, Machuca apuntó que a pesar del rechazo, se abrió un abanico de opciones que no se había tenido anteriormente, gracias a que ésta atravesó todo el proceso legislativo: obtuvo primero un dictamen en comisiones, para luego ser votada en el pleno de la cámara. Ahora, el litigio puede continuar en la Suprema Corte de Justicia y también fuera de México, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de no encontrar respuesta favorable en el estadio supremo de la justicia mexicana.

